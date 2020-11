Arrêté sur le port obligatoire du masque dans la Marne prolongé : des citoyens contestent

Des habitants de Reims, Châlons-en-Champagne ou encore Sarry dans la Marne ont déposé un recours contre l'arrêté du préfet de la Marne qui prolonge l'obligation du port du masque jusqu'au 16 février 2021. Cet arrêté du 17 novembre dernier prolonge l'obligation du port du masque en extérieur dans toutes les communes de plus de 3.500 habitants et 12 autres communes de moins de 3.500 habitants dont Sarry.

Des citoyens jugent cette mesure disproportionnée et leur avocat a déposé une requête en référé liberté devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne. Une audience est prévue ce vendredi 27 novembre à 9 h 30.

Un habitant de Sarry, 2.062 habitants, dans les requérants

"La différence avec le mois de septembre c'est que le préfet a pris un arrêté qui généralise le port du masque dans des communes de plus de 3.500 habitants et des plus petites communes comme Sarry, donc on a des clients qui habitent à Sarry et qui considèrent que dans un petit village, éloigné de Châlons en plus, il y a pas nécessité de porter le masque dans l'intégralité de la commune", explique Maître Mathieu Malblanc, avocat du barreau de Châlons, qui a déposé le recours.

"Quand un habitant de Sarry sort dans son village, il y a très peu d'endroits à part le tout petit centre ville ou autour de l'école, où il y a des regroupements de personnes", poursuit Maître Malblanc qui précise que la densité de population à Sarry est de 101 habitants au kilomètre carré contre... plus de 3.000 à Reims.

Autre argument : des indicateurs de l'Agence régionale de santé sur l'évolution de l'épidémie en nette amélioration dans la Marne. Alors pourquoi prolonger l'obligation de près de trois mois jusqu'au 16 février ? C'est la question que posent les citoyens. En septembre dernier, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déjà retoqué un arrêté du préfet de la Marne sur le port obligatoire du masque dans les rues de Reims car jugé pas assez précis.