Arrêtés après avoir désossé et brûlé une 2 CV à Mauguio

Mauguio, France

De la 2 pauvre 2 CV, il ne reste plus rien. Ou presque. Elle a été complètement désossée avant d'être incendiée à Mauguio. Les gendarmes de Lunel soupçonnent "deux individus au regard fuyant" qu'ils ont contrôlés à bord d'une voiture le 11 janvier, peu avant 5 heures.

Les gendarmes ont été "intrigués par la présence de pièces détachées sur les sièges arrières et dans le coffre." Au moment du contrôle, leur attention est attirée par des flammes qui s'élèvent, à 500 mètres de là. Une fois sur place, ils constatent que c'est une 2 CV qui est en train de brûler. Et ils remarquent que "les pièces de carrosserie présentes dans le véhicule contrôlé sont de la même marque et du même modèle que le véhicule incendié". Conclusion : flagrant délit de vol de pièces détachées et destruction de véhicule.

Les deux hommes, des Héraultais âgés de 30 et 32 ans, sont alors interpellés, conduits à la brigade de gendarmerie de Mauguio et placés en garde à vue. Déférés au parquet, ils ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu’à leur jugement en février.