Arrêtés avec 42 sachets de cannabis dans les poches dans le quartier des Grésilles à Dijon

Deux dealers ont été arrêtés par la police ce mercredi dans le quartier des Grésilles à Dijon. Ils avaient 8 grammes de cocaïne et 42 sachets de cannabis sur eux.

Le groupement local de traitement de la délinquance (GLTD) mis en place en fin d'année dernière dans le quartier des Grésilles à Dijon, continue de porter ses fruits ! Ce mercredi après-midi, pendant une opération de sécurisation autour de la place Galilée, deux équipages de police visitaient les parties communes des immeubles quand ils sont tombés sur deux dealers au stock particulièrement important.

Ces deux Dijonnais de 19 et 17 ans avaient sur eux 8 grammes de cocaïne et 300 grammes de résine de cannabis, soit 42 sachets prêts à vendre. Ils ont été interpellés, mis en garde à vue puis relâchés le temps que l'enquête préliminaire placée sous l'autorité du parquet se poursuive. Enquête pour trafic de stupéfiants.

De multiples interpellations depuis l'installation du GLTD

Installé mi-décembre après une série d'agressions et d'incidents en tout genre dans le quartier, le GLTD avait déjà permis l'interpellation de 18 personnes en deux mois et demi. Cinq mineurs notamment et trois personnes avaient été incarcérées immédiatement pour des dégradations, des violences volontaires graves ou des menaces de morts.