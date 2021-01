"Arrêtez de faire les cowboys, bâtards !" : des policiers insultés lors d'un contrôle routier en Mayenne

Le 8 novembre dernier, dans les rues de Laval, les policiers mettent en place un dispositif de contrôle routier dans le cadre du respect des mesures de confinement. Ils font signe à un automobiliste de s'arrêter, ce dernier refuse d'obtempérer et passe devant la patrouille tranquillement. Il n'ira pas très loin.

Les agents, qui le rattrapent, lui demandent alors des comptes et quelques explications sur son comportement. Il roule sans permis, il a été suspendu, sous l'empire de produits stupéfiants et sans aucune attestation valable. Il raconte qu'il a pris le volant pour aller acheter des cigarettes. Agacé d'avoir été interpellé, il lance alors aux policiers une flopée d'injures : "fils de putes, je baise vos mères, bande de pédales, espèces de bâtards, fermez bien vos gueules".

Pourquoi conduit-il sans permis ? Consomme-t-il beaucoup de cannabis ? Le jeune conducteur de 21 ans se défend très mal à la barre. Il explique que l'attitude des policiers l'a troublé et assure ne pas être dangereux au volant. Il se défend tellement mal que la Procureure de la République le coupe, intervient pour lui dire de se taire : "vous vous enfoncez". Et il en rajoute une couche : "si les policiers de se comportent bien avec moi, je me comporte bien avec eux".

Le tribunal correctionnel le déclare coupable, le condamne à 3 mois de prison avec sursis, son permis de conduire est annulé pour 6 mois.