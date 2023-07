Arrêts maladie, "code 562" : pourquoi les policiers ont lancé un mouvement de fronde

Plus d'un millier de policiers en arrêt maladie, des centaines ou des milliers d'autres qui s'en tiennent à un service minimum via le "code 562", les plus hauts gradés de la police qui s'écharpent avec les représentants de la justice, et des ministres et un Président bien obligés de réagir. Au cœur de l'été, la polémique s'embrase suite à l'incarcération d'un policier accusé de violences policières à Marseille. Pour protester contre son placement en détention provisoire, de nombreux fonctionnaires de police ont rejoint la fronde lancée par leurs syndicats ces derniers jours. On vous explique cette polémique.

D'où est parti le mouvement ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, quatre policiers de la brigade anticriminalité, la BAC de Marseille, ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés de violences envers un jeune homme de 21 ans lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre, dans la nuit du 1er au 2 juillet. Une enquête avait été ouverte le 5 juillet pour "violences en réunion par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours". Trois agents sont placés sous contrôle judiciaire, et le quatrième mis en examen a été placé en détention provisoire.

La victime est un homme de 21 ans, prénommé Hedi. D'après le récit de son avocat à France Bleu Provence , il était dans le centre-ville de Marseille ce soir-là pour faire la fête avec des amis. Selon lui, les policiers les ont alors attaqués à "coups de matraque et tirs de flash-ball dans la tête ". L'avocat assure que son client s'est retrouvé à terre et qu'il a été "roué de coups de matraque et de coups de pied". Il a été hospitalisé après les faits, victime d'un hématome intracérébral, d'une fracture de la mâchoire, et d'une perte de la vision de l'œil gauche, relate France Bleu Provence.

Le policier incarcéré conteste son placement en détention provisoire. Son appel sera examiné le 3 août, a annoncé la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Arrêts maladie et "Code 562"

Dès jeudi et la présentation des policiers incriminés devant le juge d'instruction, une centaine de policiers se sont rassemblés devant le tribunal de Marseille pour soutenir leurs collègues. Et le soir-même, certains policiers se sont mis en arrêt maladie pour contester le placement en détention provisoire de leur collègue. D'autres se sont mis en "code 562", un jargon policier qui signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.

Dès samedi, le syndicat Unité-SGP Police appelait tous les fonctionnaires à n'assurer qu'un service minimum. A Marseille, ils refusent notamment de prendre les plaintes non urgentes. Le syndicat Unité SNG Police (FO) a également appelé les fonctionnaires de police à assurer un "service minimum" "sans prise d'initiative". Rudy Manna, le porte-parole d'Alliance Police dans la zone sud de Marseille, déplore pour sa part "des policiers épuisés, à bout, proches du burn-out".

Le mouvement s'étend hors de Marseille

Le mouvement s'étend désormais à d'autres régions. Les syndicats assurent que le mouvement touche plusieurs régions de France, mais sans donner de chiffre précis sur la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur, lui, ne transmet pas les chiffres du nombre d'arrêts maladie. Selon franceinfo, en ce début de semaine, environ un millier de policiers ont déclaré un arrêt maladie à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce week-end, le syndicat Alliance indiquait qu'ils étaient plusieurs centaines. En Ile-de-France, le syndicat Alliance a compté 150 policiers en arrêt maladie, essentiellement en Seine-Saint-Denis, à Paris et dans les Hauts-de-Seine.

Dans le sillage de leurs collègues, à Grenoble, le syndicat SGP Police appelle les fonctionnaires à "montrer leur mécontentement". En Vaucluse, le même syndicat appelle "tous ceux qui le souhaitent à assurer un service minimum". C'est aussi le cas en Corse , où le syndicat Unité-SGP Police déplore "les frais d'une décision de justice incompréhensible."

Le soutien des hauts gradés au policier incarcéré indigne la gauche

Lundi matin dans les colonnes du Parisien, Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale, a apporté son soutien au policier de Marseille placé en détention provisoire . "Le savoir en prison m'empêche de dormir", a confié le patron de la police nationale, ajoutant : "De façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail". Des propos polémiques qu'Emmanuel Macron a "découvert dans la presse", alors qu'il était en escale au Japon avant son déplacement en Nouvelle-Calédonie, accompagné par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le DGPN a été soutenu par le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, qui a affirmé "partager les propos du DGPN" sur Twitter.

La gauche s'est scandalisée de ces prises de positions. Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a appelé sur son blog "au respect des institutions républicaines les policiers entrés en sécession factieuse". Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a pour sa part jugé ces propos "gravissimes. Toute la hiérarchie policière se place au-dessus de la justice et des règles de la détention provisoire", a-t-il estimé, appelant à une réunion en urgence du Parlement.

Les magistrats scandalisés

Pour les syndicats de magistrats, les propos de Frédéric Veaux sont "scandaleux" et "gravissimes". Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) , garant de l'indépendance de la justice, a tenu à faire une "mise au point", rappelant que la justice est "seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées".

"Le DGPN, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, fait pression sur l'autorité judiciaire dans une affaire individuelle. Gravissime", a tweeté de son côté le Syndicat de la magistrature (SM, classé à gauche).

L'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) souligne de son côté dans un communiqué que "réclamer une justice d'exception au bénéfice des policiers est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, cela ne sert que des intérêts partisans et abîme la nécessaire confiance mutuelle entre deux institutions complémentaires".

Lundi après-midi, le président du tribunal de Marseille a appelé "à la mesure, afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête à l'abri des pressions et en toute impartialité ". Il a aussi tenu à rappeler que "l'indépendance de la justice est un principe constitutionnel et une garantie essentielle dans un État de droit".

Pour le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, "la justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance". "C'est une condition indispensable au respect de l'État de droit, qui est le fondement de notre démocratie", a-t-il tweeté.

Le "en même temps" d'Emmanuel Macron

Interrogé sur ce sujet lors de son interview dans les 13h de TF1 et France 2, Emmanuel Macron a été contraint de réagir sur cette affaire . Le Président a affirmé comprendre "l'émotion" des policiers. Mais "nul en République n'est au-dessus de la loi", a-t-il estimé. Emmanuel Macron a ainsi refusé de commenter les propos polémiques du directeur général de la police nationale.

Pour Borne, "la justice doit pouvoir faire sereinement son travail"

Ce mardi, c'est au tour de la Première ministre Elisabeth Borne de réagir. Niant toute divergence sur le sujet entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, la cheffe du gouvernement, en déplacement au Havre, a assuré que "tout le monde dit la même chose". "À la fois soyons attentifs à la difficulté de la mission des policiers - et je pense qu'il est important de leur rendre hommage pour le travail, l'engagement exceptionnel qu'ils ont montrés à l'occasion des violences urbaines - et par ailleurs il y a la justice qui doit pouvoir faire son travail, c'est ce qu'elle fait", a-t-elle expliqué, aux côtés de l'ancien Premier Ministre et maire du Havre Edouard Philippe.

"Il y a des voies de recours et le policier a fait un recours sur son placement en détention provisoire, mais la justice doit pouvoir faire sereinement son travail", a complété la cheffe du gouvernement.

Gérald Darmanin silencieux

De son côté, le ministre de l'Intérieur n'a pas réagi publiquement aux déclarations du patron de la police nationale. Son entourage a tout juste indiqué lundi à franceinfo que "le DGPN a toute la confiance du ministre". Gérald Darmanin, aux côtés du chef de l'État en Nouvelle-Calédonie, s'est affiché visage fermé ce mardi, les yeux souvent rivés sur son téléphone, note Paul Barcelonne, journaliste politique à franceinfo. Un conseiller du ministre lui a affirmé n'avoir "aucun commentaire à faire" sur cette affaire, tout en ayant du mal à cacher sa gêne.