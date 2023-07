Arrêts maladie et service minimum : la colère des policiers de Marseille

Ce vendredi 21 juillet, un policier de la BAC a été placé en détention provisoire à Marseille pour "violences en réunion" sur Hedi, 21 ans. Les quatre fonctionnaires de police sont accusés d'avoir tiré au flashball sur le jeune homme et de l'avoir roué de coups. Les violences policières auraient eu lieu en marge des violences urbaines du début du mois de juillet dans le centre-ville de la cité phocéenne. Trois autres membres des forces de l'ordre ont été placés sous contrôle judiciaire.

Cette décision a fait naître la colère et les inquiétudes des policiers. En signe de contestation, plusieurs centaines d'entre eux se sont mis en arrêt maladie, selon le syndicat Police Alliance. "Des policiers épuisés, à bout, proches du burn out" selon Rudy Manna, porte-parole d'Alliance Police dans la zone sud de Marseille.

Le syndicat Unité SNG Police (FO) a même appelé les fonctionnaires de police à assurer un "service minimum", "sans prise d'initiative", en protestation contre la décision de justice.

Plaintes refusées et craintes des Marseillais

Ce dimanche, au commissariat de Noailles dans le premier arrondissement de Marseille, plusieurs habitants se voient refuser leur dépôt de plainte. "Il m'a dit qu'il n'avait pas le droit de prendre ma plainte", témoigne une jeune femme d'une vingtaine d'années.

"Il m'a dit qu'il n'avait pas les compétences pour prendre les plaintes et qu'il était juste là pour surveiller le commissariat", raconte Nancy, venue déposer plainte pour des dégradations sur sa voiture. "Ce n'est pas normal, ajoute-elle, les délinquants écoutent les infos. Dès qu'ils peuvent faire une bêtise, ils n'hésitent pas. Alors imaginez sans policiers !"

De son côté, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône reconnait un rallongement des délais de traitement des plaintes et une "priorisation de certaines plaintes" à cause du manque de personnel et de la réorganisation des services. Mais elle promet que les urgences continueront d'être traitées et que les habitants peuvent continuer d'appeler les 17 en cas de besoin.

La grogne des policiers

"Je comprends les inquiétudes de la population. Mais je demande à ces personnes-là de se mettre un peu à la place des policiers. C'est normal qu'ils soient fatigués après les scènes de guérilla urbaines qu'ils ont vécu. D'autant plus quand ils voient que l'un de leurs collègues qui a fait son boulot est en prison", explique Sébastien Graneron, secrétaire départementale du syndicat Alliance 13.

"Les policiers n'ont demandé aucune revalorisation salariale, aucune revendication de matériel. Aujourd'hui ils en ont marre d'être des sous-citoyens. Ils réclament d'être traités normalement. La présomption d'innocence doit être respectée comme avec tous les autres citoyens. c'est la seule demande que nous faisons", témoigne Rudy Manna.