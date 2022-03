Arriance : deux retraités retrouvés morts dans leur maison

Les corps de deux conjoints ont été découverts ce vendredi soir dans leur domicile, sur la commune d'Arriance, entre Faulquemont et Han-sur-Nied. Le parquet de Metz annonce l'ouverture d'une enquête pour meurtre aggravé sur conjoint.

C'est une scène macabre que la brigade de recherches de Boulay doit élucider. Ce vendredi soir, à Arriance, les corps d'une femme de 75 ans et d'un homme de 64 ans ont été retrouvés dans leur domicile. La première était sur le lit, le second était pendu. Deux jours plus tard, l'enquête s'oriente vers un meurtre aggravé sur conjoint. Le suspect se serait donné la mort après avoir commis le meurtre. "Mais cette thèse doit encore être confirmée", précise-t-on au parquet de Metz.

Autopsie en début de semaine

Pour tenter d'en savoir plus, des examens médico-légaux seront pratiqués en début de semaine, ce lundi ou ce mardi. Ils seront effectués à Nancy et donneront des orientations plus précises sur la suite de l'enquête.