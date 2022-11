Aux urgences de l'hôpital d'Annonay la grève est levée après un accord entre la Direction et la CGT

Va-t-on vers une sortie de crise au sein de l'hôpital d'Annonay ? Ce vendredi 04 novembre, un accord vient d'être signé entre les syndicats et la direction. Il prévoit entre autres, plus de postes et plus de reconnaissance. La grève est levée dans le service des urgences.

Syndicat et direction tombent d'accord à l'hôpital d'Annonay. La grève est levée aux urgences. © Radio France - Erwan Chassin Après une nouvelle mobilisation des salariés, la direction de l'hôpital d'Annonay a reçu ce vendredi matin 04 novembre le syndicat qui tente de trouver une solution face au manque de reconnaissance et de personnel. Un accord a été signé entre les syndicats et la direction. "Il prévoit un poste d'infirmier de jour supplémentaire, une hausse du temps de travail pour les agents d'accueil des urgences, une augmentation du temps de renfort pour les secrétaires et la reconnaissance du statut d'ambulancier pour les ASH - agents de service hospitalier". ⓘ Publicité Jusqu'à maintenant, il n'y avait entre autres qu'un seul infirmier et deux aides-soignants pour 14 patients en journée et les ASH effectuaient le travail d'ambulancier sans en avoir la rémunération. Des solutions qui sont donc jugées satisfaisantes selon la CGT de l'hôpital. Elles entrent en application dès maintenant pour la plupart d'entre-elles. En conséquence, la grève est arrêtée dans le service des urgences, elle a débuté le 24 octobre dernier. Syndicats et salariés se réjouissent de ces accords qui vont permettre à terme une meilleure prise en charge des patients et moins de tension dans le service. "Notre mobilisation auprès du maire, de la députée, de la presse semble avoir portée ses fruits" explique Dominique Pautard, le délégué CGT de l'hôpital d'Annonay. Néanmoins, il reste encore du travail à l'échelle nationale, la CGT de l'hôpital d'Annonay estime par exemple que l'enveloppe de 400 millions d'euros promise par le gouvernement mercredi 02 novembre ne change rien à la crise en cours :