L'auteur présumé des coups mortels sur un homme de 29 ans à Ars-sur-Moselle a reconnu les faits

Dans cette affaire, Les gendarmes de la brigade d'Ars-sur-Moselle et ceux de la brigade de recherche de la compagnie de Metz sont allés vite. L'auteur présumé de l'agression mortelle d'un Arsois de 29 ans, dans la nuit de lundi à mardi, a été interpellé ce mardi 4 août. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et devrait être présenté, ce jeudi 6 août, devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort.

La victime a été retrouvé inconsciente, dans la rue de l'Argonne, en plein centre-ville avec des hématomes au visage. Il a été transporté en urgence à l'hôpital central de Nancy où il est mort ce mardi 6 août dans la soirée. Les enquêteurs se sont notamment appuyés sur les caméras de vidéo-surveillance de la ville pour élucider cette affaire. L'une d'entre elles était braquée sur les lieux de l'agression.

Un coup de coude visible sur la vidéosurveillance

Grâce à "un enregistrement de grande qualité ", souligne le parquet de Metz, trois individus âgés entre 36 et 50 ans ont été interpellés ce mardi après-midi. Sur les images, on les voit complètement ivres, en train de se chamailler, puis la dispute se transforme en bagarre entre le plus jeune d'entre eux et la victime. L'homme de 36 ans lui assène un coup de coude, la victime tombe à la renverse.

Un des deux autres hommes, qui a assisté à la scène, titube jusqu'au kebab situé à quelques mètres de là pour demander à la serveuse d'appeler les secours. Les deux hommes ont été relâchés. L'auteur présumé des coups de poing, lui, a reconnu les faits. Cet homme de 36 ans était déjà connu de la justice. Sa dernière condamnation remonte à 2013.