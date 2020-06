Arthez-de-Béarn : condamné à cinq ans de prison ferme pour l'agression sexuelle d'une personne âgée

Le tribunal judiciaire de Pau a jugé ce lundi l'agression sexuelle d'une vieille dame chez elle à Arthez-de-Béarn. C'était le soir du 18 mai 2018. Cette dame de 79 ans a été violentée par un homme de 34 ans aujourd'hui, qui a été condamné à cinq ans de prison ferme. Un homme qui habitait le village et qui a été interpellé six mois après les faits. Il s'agit d'un toxicomane et dit avoir agi sous l'effet de l'alcool et du crack. Lors de l'audience, le tribunal a fait le récit d'une agression glaçante.

Agressée à son domicile

Glaçant, c'est le mot d'ailleurs utilisé à l'audience par la substitut du procureur Aurore Chauprade. Il a continué de nier l'agression sexuelle, ne reconnaissant que les violences. Il dit que son intention était le vol ce soir là. Le vol et que le vol dit-il alors qu'il est parti sans rien emporter. Son addiction le ruine. Il a toqué à la porte-fenêtre. Il la connait alors il lui a fait la bise avant de l'attraper par le bras pour la faire rentrer. Elle est tombée et s'est cognée sur un meuble pendant la chute raconte-t-il. Il s'est assis sur elle et a tenté de lui passer des menottes, achetées dans un sex-shop. En vain. Il a alors enlevé le fuseau de sa victime, mais c'était pour s'en servir de lien à l'entendre. Et le coup de pied dans la tête en partant, c'est une maladresse.

Le récit de la victime

La version du prévenu ne colle pas avec les constations des enquêteurs réalisées dans la maison. Il y a le désordre et les relevés d'ADN. Mais surtout, il y a le récit de la victime, qui parle bien de violences sexuelles. Elle n'est pas venue à l'audience, mais elle a réussi à mettre des mots sur le calvaire qu'elle a vécu, auprès des enquêteurs. Des attouchements parmi les coups. Elle a fait un mois d’hôpital après les faits. Elle est irrémédiablement traumatisée, et elle ne peut plus vivre seule. Un de ses enfants vit avec elle désormais, "depuis le jour où on m'a assassinée" comme elle continue de dire aujourd'hui.