Le footballeur Wissam Ben Yedder mis en examen pour viol

À deux jours de la reprise de la Ligue 1 à Clermont pour l'AS Monaco, son capitaine Wissam Ben Yedder reste dans la tourmente. Comme révélé par nos confrères de Nice Matin et confirmé par France Bleu Azur auprès du parquet de Nice, l'international français a été mis en examen et présenté à un juge d'instruction pour "viol, tentative de viol et agression sexuelle".

Deux jeunes femmes avaient porté plainte après une soirée à Beausoleil

Son petit frère est poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation. Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans avaient porté plainte contre eux après une soirée à Beausoleil le 10 juillet dernier. C'est la police judiciaire de Nice qui est chargée de l'enquête.