Elus d'Ascain poursuivis pour prise illégale d'intérêts : des relaxes et une amende de 2.000 euros

Le tribunal judiciaire de Bayonne a relaxé deux des trois élus d'Ascain poursuivis pour prise illégale d'intérêts et recel ce mardi 1er juin. Seule Anita Lacarra, actuelle adjointe aux affaires sociales, est jugée coupable et condamnée à 2.000 euros d'amende.

Tout a commencé par une enquête préliminaire du parquet de Bayonne. C’était il y trois ans. Depuis, le dossier s'est étoffé et les trois prévenus ont dû s'expliquer pendant six longues heures, à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne le mardi 23 mars dernier, pour prise illégale d’intérêts et recel. Deux mois et demi plus tard, les juges ont rendu leur décision ce mardi 1er juin : Christian Larroquet et Jean-Michel Jolimon de Haraneder sont relaxés. Seule Anita Lacarra, la principale prévenue, est condamnée à 2.000 euros d'amende.

Hausse du prix du foncier

Cote à cote à la barre du tribunal le 23 mars dernier, Christian Larroquet, adjoint chargé des travaux sous la mandature précédente, Jean-Michel Jolimon actuel adjoint à l'urbanisme et puis Anita Lacarra, actuelle adjointe aux affaires sociales mais chargée de l'urbanisme au moment des faits en 2014, peu de temps après les élections municipales. C'est à ce moment là que les élus votent une modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU). L'association " Ascain cadre de vie" monte alors au créneau et dénonce ces changements qui selon elle, favorisent les familles des trois élus en faisant grimper le prix du foncier de l'ordre de 12%.

Les prévenus plaident la bonne foi

Sous le feu roulant des questions du président du tribunal, du procureur de la République et de l'avocat des partie civile, Anita Lacarra accuse le coup mais reste ferme sur sa défense. Elle explique : "Le PLU avait été voté par l'ancienne municipalité et nous avons du le modifier pour l'adapter à la loi Alur (loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové). Pour l'avocat d'Anita Laccara, il est ici question d'un "procès en sorcellerie" s'insurge Me Alain Larea. Même tonalité pour les deux autres prévenus qui plaident leur bonne foi. Pour eux toutes les décisions municipales impactes forcement les élus d'Ascain, comme les autres habitants, qui possèdent des biens ou des terrains sur la commune.

Anita Lacarra dans le collimateur du parquet

Pour l'accusation, les délits de prise illégale d’intérêts et de recel sont caractérisés. Les élus ne devaient tout simplement pas participer aux votes des dossiers pour lesquels ils étaient directement concernés. Le procureur de la République avait requis 75 000 euros d'amende dont 50 000 avec sursis et cinq ans d’inéligibilité à l'encontre d'Anita Lacarra. Le ministère public s’était montré un peu plus clément à l’égard des deux autres prévenus : 15 000 euros d'amende avec sursis et un an d’inéligibilité. Le tribunal a déclaré irrecevable les demandes de dommages et interets de L'association "Ascain cadre de vie". L'autre partie civile, Monique Larzabal, qui attaquait la mairie pour des terrains destinés à la construction d'une école, est reçue en tant que partie civile mais déboutée de ses demandes.