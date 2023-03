Ascain : le cycliste évite une voiture sur un pont mais finit dans la rivière

Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir en fin de matinée, ce jeudi 30 mars, sur la commune d'Ascain pour secourir un cycliste mal en point. L'intervention s'est déroulée vers 11h. Âgé de 82 ans, l'homme circulait à vélo sur la route de Ciboure, lorsqu'il a voulu éviter une voiture qui arrivait en sens inverse. Sur une portion étroite de la route du halage, le conducteur, qui avait la priorité, donne un coup de klaxon. Le cycliste, originaire d'Ascain, prend peur et perd l'équilibre avant de finir dans le cours d'eau, six mètres plus bas.

Blessures légères

L'accident s'est produit sur le pont de "Dorrea" qui passe au-dessus de la rivière Aniberreko Erreka un affluent de la Nivelle. Le cycliste a été secouru par les pompiers et le SMUR de Bayonne et pris en charge pour des soins. Il a été transporté dans "un état léger" à la polyclinique de Saint-jean-de-Luz. Le conducteur de la voiture réside à Urrugne.