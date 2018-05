Harvey Weinstein ne sera "plus le bienvenu" à Cannes a déclaré samedi soir Asia Argento lors de la clôture du festival. L'actrice italienne, qui accuse le producteur de l'avoir violée, a aussi interpellé "ceux que l'on devrait pointer du doigt à cause de leur comportement envers les femmes".

Cannes, France

Le moment a fait sensation et restera sans doute un souvenir marquant du 71e Festival du cinéma de Cannes. Samedi soir, lors de la cérémonie de clôture, l'actrice italienne Asia Argento, qui remettait le prix d'interprétation féminine, a pris la parole sur l'affaire Weinstein, ce producteur accusé de viols et d'agressions sexuelles par de nombreuses actrices. "En 1997, j'ai été violée par Harvey Weinstein. J'avais 21 ans. Ce festival était sa chasse gardée. Je souhaite prédire quelque chose : Harvey Weinstein ne sera jamais plus le bienvenu ici" a déclaré avec colère la comédienne.

L'assistance pointée du doigt

Asia Argento a aussi désigné l'assistance : "Parmi vous, dans le public il y a ceux que l'on devrait pointer du doigt à cause de leur comportement envers les femmes, un comportement indigne de cette industrie, de n'importe quelle industrie". "Nous savons qui vous êtes", a conclu la comédienne.

"En 1997, j'ai été violée par Harvey Weinstein, ici, à Cannes" : le discours coup de poing d'Asia Argento pic.twitter.com/89CVX8msXr — CNEWS (@CNEWS) May 20, 2018

Le 71e Festival de Cannes était le premier depuis l'affaire Weinstein, qui a éclaté à l'automne. Des mesures ont été prises, comme la distribution d'un tract d'information rappelant les peines encourues pour harcèlement sexuel, avec un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin. Le 12 mai, 82 femmes engagées dans le cinéma, dont la présidente du jury Cate Blanchett et la réalisatrice Agnès Varda, ont participé à une montée des marches 100% féminine.