Aspiré dans une buse d'évacuation : cinq ans après, le pompier raconte comment il s'en est sorti

"Deux solutions s'offraient à moi : soit je luttais contre le courant et je me serais épuisé, soit je me laissais entrainer et je risquais de me retrouver bloqué". C'est la deuxième solution que Julien Salmon a choisie. Et cinq ans après, le regard espiègle et grave à la fois, il se dit que sa bonne étoile brillait au dessus de sa tête ce jour là.

Nous sommes le 12 juin 2018, il est midi. Le pompier professionnel, âgé à l'époque de 38 ans, spécialisé dans le sauvetage aquatique, sportif aguerri, est en mission de reconnaissance avec un collègue dans une rue inondée de la petite commune de Crocy, près de Falaise. Ils vont de maison en maison, demander aux habitants s'ils ont besoin d'aide. L'eau, qui leur arrive aux genoux, est opaque. A la dernière maison, Julien marche dans un trou et se sent immédiatement aspiré.

Il s'agit d'une buse d'évacuation. "Le courant était fort, j'ai voulu m'accrocher, mais je me suis luxé l'épaule". Il a eu le réflexe, heureusement, de prendre une grande inspiration. La tête sous l'eau, aspiré vers l'intérieur, il décide de lâcher prise. Il parcourt une quinzaine de mètres dans la canalisation et ressort miraculeusement de l'autre côté. Rien n'obstruait l'arrivée, ni grille, ni branchages. Hormis son épaule luxée et des égratignures, Julien est sain et sauf.

Il se retrouve à l'hôpital, opéré de l'épaule. Les messages commencent à affluer. "Mais je ne réalise ce qui vient de m'arriver que quand ma femme arrive avec notre fils". Ses yeux s'embuent. "C'est le seul moment où je pleure, où j'en pleure encore, confie-t-il. Il n'y a que là que je réalise que j'ai eu de la chance".

Il est arrêté pendant un mois et demi, et après une appréhension au départ, se "rejette" rapidement à l'eau. Il est aujourd'hui toujours spécialisé dans le sauvetage en milieu aquatique. Il a également reçu une médaille pour courage et dévouement. Une médaille rangée au fond d'un placard. "Même si j'étais fier de la recevoir parce que ma famille était là, je n'ai sauvé personne ce jour là..." lâche-t-il.

Cinq ans après, c'est plus son entourage qui lui rappelle ce jour de juin 2018. Lui considère ce qui lui est arrivé comme une sorte d'accident de parcours. "En intervention, il peut nous arriver des choses graves à chaque fois, c'est dangereux on le sait, et peut-être que je considère que ça partie du job".

Un job qu'il a choisi par passion. Et que ses enfants pourraient aussi un jour avoir envie de faire. Que leur dirait alors leur papa ? "Qu'ils le fassent évidemment, si ça les rend heureux, mais qu'ils gardent toujours en tête que c'est dangereux".

