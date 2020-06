Assa Traoré dépose plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre le préfet de police de Paris

C'est une information de nos confrères de franceinfo : Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, a déposé deux plaintes pour "dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique" contre le préfet de police de Paris. Le comité "Vérité pour Adama" reproche à Didier Lallement la publication d'un tweet, sur le compte officiel de la préfecture de police de Paris, où il affirme que "les manifestants" ont scandé des propos antisémites, généralisant ainsi aux milliers de personnes rassemblées place de la République le samedi 13 juin dernier.

"Didier Lallement ne pouvait pourtant ignorer que les termes ‘sales juifs‘ n’avaient pas été scandés par les manifestants le 13 juin 2020 place de la République mais qu’un seul homme semblait avoir tenu de tels propos", précise le texte de la plainte, consulté par franceinfo. Dans une vidéo filmée par "Valeurs Actuelles", un individu apparaît et répète à trois reprises "sale juif" en direction des militants d’extrême droite du groupe Génération identitaire alors qu'ils viennent de dérouler une banderole en haut d’un immeuble de la place de la République, où était inscrit les termes suivants : "Justice pour les victimes du racisme anti-blanc. White lives matter".

"Généralisation calomnieuse"

Rapidement publiée sur les réseaux sociaux, la vidéo devient virale. Une heure plus tard, la préfecture de police tweete à son tour : " 'Sales juifs' scandé par les manifestants. Le préfet de police signale ces propos antisémites à la justice", laissant ainsi comprendre une généralisation à tous les manifestants qui ne passe pas auprès des organisateurs.

"Les vidéos de la manifestation et les témoignages des personnes présentes, manifestants et journalistes, démontrent que la foule n’avait pas scandé de tels propos mais ont scandé des slogans non constitutifs d’infractions pénales, à savoir : 'pas de justice, pas de paix' et 'tout le monde déteste les fascistes'. Force est de constater qu’il est faux d’affirmer que 'sales juifs' a été scandé par les manifestants", détaille le comité dans sa plainte ajoutant que "les faits dénoncés par Monsieur Lallement à la justice sont ainsi faux".

Contacté par franceinfo, l'avocat d'Assa Traoré, Yassine Bouzrou ajoute : "Le préfet de police a le droit d'être un mauvais préfet mais n'a pas le droit de commettre des infractions pénales". Les faits de dénonciation calomnieuse sont passibles de 5 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Le délit de faux en écriture est quant à lui puni d’une peine maximale de 15 ans de prison et 225.000 euros d’amende.

Sollicitée par franceinfo, la préfecture de police de Paris répond qu’"il est du devoir de chaque fonctionnaire de signaler toute infraction dont il a connaissance. Les injures à caractère raciste et antisémite en font partie".