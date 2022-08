Assassinat à Colmar : garde à vue prolongée pour les deux suspects

Onze jours après le tir meurtrier dans le quartier Europe, et la mort d'un Afghan quelques heures plus tard à l'hôpital, la procureure de Colmar (Haut-Rhin) annonce jeudi 25 août que la garde à vue des deux suspects a été prolongée une première fois de 24 heures. Le juge d'instruction peut encore la prolonger une nouvelle fois ce jeudi.

Le tireur présumé, âgé de 17 ans et interpellé mardi à Sarcelles (Val d'Oise), et son complice présumé, âgé de 18 ans et au lourd casier judiciaire, sont poursuivis pour assassinat, et infractions à la législation sur les armes de catégorie B. Les deux jeunes pourraient être déférés dès vendredi devant le juge d'instruction, en vue d'une éventuelle mise en examen.

Trois personnes relâchées

Quant aux autres personnes interpellées la nuit du 23 au 24 août à Colmar, en même temps que le complice présumé, la procureure Catherine Sorita-Minard précise qu'elles ne sont pas mises en cause dans les faits du 14 août, et qu'elles étaient au nombre de trois, et non de deux comme annoncé précédemment.

Le 14 août, Abdul Quayyem Ahmadzai a été tué d'une balle dans le thorax. Cet Afghan de 27 ans était de passage à Colmar pour retrouver des amis. Agacé par les bruits d'un scooter, il avait demandé au conducteur de s'éloigner. Celui-ci l'avait alors insulté avant de revenir avec plusieurs autres personnes. Une altercation avait éclatée entre les deux groupes, un coup de feu tiré. La victime était morte dans la nuit à l'hôpital de Colmar.