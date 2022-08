Mort d'un Afghan à Colmar : les deux suspects mis en examen pour assassinat

À l'issue de leur garde à vue, les deux suspects dans la mort d'un Afghan à Colmar (Haut-Rhin) sont mis en examen vendredi 26 août pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Ils sont placés en détention provisoire, précise la procureure Catherine Sorita-Minard.

Le tireur présumé et l'autre jeune de 18 ans sont considérés comme "coauteurs" de cet assassinat, "et non comme auteur et complice", précise la magistrate dans un communiqué. Ils sont également mis en examen pour infractions à la législation sur les armes "en l'espèce un pistolet automatique, en réunion".

Deux jeunes aux lourds antécédents judiciaires

Le premier est un mineur de 17 ans, né et domicilié à Colmar. Le second est tout juste majeur : il est né à Vannes, et est également domicilié à Colmar. D'après la procureure, "tous deux présentent des antécédents judiciaires importants malgré leur jeune âge", et ont déjà été incarcérés.

Le 14 août, la victime Abdul Quayyem Ahmadzai a reçu une balle dans le thorax, dans le quartier Europe. Avec des amis, cet Afghan de 27 ans, agacé par les bruits d'un scooter, avait demandé au conducteur de s'éloigner. Une altercation avait éclaté entre deux groupes, et un coup de feu avait été tiré. La victime était morte dans la nuit à l'hôpital de Colmar.