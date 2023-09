Assassinat à Isard Cos à Pau : le procès s'ouvre ce lundi aux assises des Pyrénées-Atlantiques

Le procès de l'assassin d'Isard Cos débute ce lundi à la cour d'assises de Pau. Le procès doit durer trois jours. L'accusé s'appelle Shérif Hamed Shogar. Il est âgé de 40 ans et est originaire du Soudan. Il est accusé d'avoir assassiné Cyril Pierreval, chef de service à Isard Cos, le centre d'accueil pour migrants à Pau. Les faits remontent au 19 février 2021. Ce jour-là, l'homme s'est présenté à l'accueil et a demandé à parler au directeur. Il l'a frappé avec un couteau qu'il avait sur lui.

Une dizaine de coups de couteau

Cet homme, Shérif Hamed Shogar, était en France depuis 2015. Dans son parcours, il a été condamné pour des violences à l'arme blanche alors qu'il avait bu de l'alcool, en 2017. Il a ensuite passé un an et demi en prison, à Pau et il a appris en 2020 que son titre de séjour n'était pas renouvelé, jusqu'ici il avait un droit d'asile.

C'est cette situation qui a tout déclenché semble-t-il. Le 19 février 2021, Shérif Hamed Shogar s'est rendu au centre Isard Cos et a demandé à voir Cyril Pierreval et l'a frappé avec un couteau qu'il avait sur lui. L'autopsie a montré qu'il y avait 15 plaies sur le corps de la victime. Shérif Hamed Shogar aurait dit en arabe : "il a juste eu ce qu'il fallait". Ce Soudanais a expliqué aux enquêteurs que le centre d'accueil n'avait pas été à la hauteur, qu'ils avaient détruit sa vie.