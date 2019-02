Assassinat à Montmeyran : 15 ans ferme et 2 ans avec sursis pour un frère et sa soeur

Valence, France

Aux assises de la Drôme, les jurés ont rendu leur verdict vers 4 heures 45 ce jeudi matin : 15 ans de prison ferme pour un homme reconnu coupable d’assassinat et 2 ans avec sursis pour sa soeur condamnée pour modification de scène d'un crime. Tous les deux étaient jugés depuis lundi. William était accusé d'avoir assassiné son ex beau-frère, elle d'avoir aidé a faire disparaître le corps de son ex-mari et modifié la scène de crime. La victime, un ferrailleur d'Upie agé de 51 ans, avait été tué d'un coup de fusil le 30 octobre 2014 à Montmeyran. Son corps dénudé et mutilé avait été été retrouvé dans le fleuve près du barrage de Charmes-sur-Rhône le lendemain.