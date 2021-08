Assassinat à Plancher-Bas : les trois suspects avaient déjà tenté de tuer la victime

Trois suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi 20 août au soir trois jours après la mort d'un jeune homme de 19 ans à Plancher-Bas, en Haute-Saône. Il s'agit du compagnon de la victime, âgé de 33 ans et habitant Montbéliard, et de deux autres hommes de 18 et 23 ans, également Franc-Comtois.

Tous reconnaissent une participation plus ou moins active dans le crime, mais se rejettent la faute sur la responsabilité des faits. L'information judiciaire va désormais devoir définir avec précision les circonstances du drame.

Tentative d'assassinat la veille du drame

Les trois suspects sont mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, ce qui veut dire que le parquet estime que le crime était prémédité. La veille, les trois hommes avaient déjà tenté de tuer la victime : ils lui ont donné des coups sur la tête avec un objet encore indéterminé.

Le soir de la mort, ils auraient drogué le jeune homme originaire de Tours en Indre-et-Loire afin de l'attirer près de l'étang, route d'Auxelle, avant de lui asséner une vingtaine de coups de couteau. L'arme du crime aurait d'ailleurs été retrouvée.

Mobile encore flou

Le "motif crapuleux" ne fait pas de doute selon le parquet de Besançon : une histoire d'argent serait peut-être à l'origine. Mais rien n'est encore sûr, aucune piste n'est écartée tant les versions des trois hommes diffèrent. Ils ont tous des antécédents judiciaires, l'un d'eux pour violences notamment.

La victime, elle, a formellement été identifiée, et n'était pas connue de la justice.