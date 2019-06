Assassinat à Rogny : l'ancien beau fils de la victime mis en examen

Auxerre, France

C'est le parquet d'Auxerre qui l'a indiqué hier soir dans un communiqué. L'homme de 28 ans avait été arrêté vendredi après trois jours de fuite dans le Loiret où il avait regagné le domicile de ses parents . L’intéressé est l’ancien compagnon de la fille de la victime, le couple s’étant séparé récemment.

Frappée à coups de marteau

En garde à vue, il a indiqué s'être rendu chez la victime le 3 juin dernier en soirée, muni d'un marteau pour s'en prendre à son mari. Mais il est finalement tombé sur la quinquagénaire et lui a porté plusieurs coups mortels à la tête.

Placé sous mandat de dépôt

Le mis en cause, sans profession et qui n'arrive pas à expliquer son ressentiment vis-à-vis de la victime et de son mari, a été placé sous mandat de dépôt. Il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation en justice, en 2013, pour une conduite après usage de stupéfiants.

Le parquet salue l’engagement professionnel des nombreux militaires de la gendarmerie engagés sur cette enquête, en particulier pour les constatations sur la scène de crime, les opérations médico-légales, le recueil des nombreux témoignages et la conduite des deux gardes à vue prises depuis le 3 juin 2019.