Assassinat au centre d'accueil pour migrants Isard à Cos à Pau : "Je n'avais pas l'intention de le tuer"

"Je n’avais pas l’intention de le tuer". Ce sont les premiers mots de l’accusé aux assises de Pau. Le procès a débuté ce lundi matin. Un homme d’origine soudanaise, âgé de 40 ans, est poursuivi pour assassinat. Il est accusé d’avoir tué avec préméditation un responsable du centre d’accueil de migrants Isard Cos à Pau , le 19 février 2021. Le procès doit durer trois jours, le verdict est attendu mercredi.

Il quitte son pays en guerre en 2003

L'accusé a déclaré calmement devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques que le jour des faits, il n'avait "pas l'intention" de tuer Cyril Pierreval et qu'il était allé au centre ce jour-là "pour qu'il envoie le fax à Paris". Shérif Hamed Shogar s’exprime en arabe et un interprète traduit au fur et à mesure ce qu’il dit. Le quadragénaire a ensuite raconté son parcours. Il est né en 1983 au Soudan. Il est le dernier d’une fratrie de six, il a trois frères et deux sœurs.

C’est avec eux qu’il quitte son pays en 2003. Il a donc 20 ans au début de la guerre du Darfour. Il part pour le Tchad et il semble qu'il est ensuite passé par la Libye, l’Egypte, la Syrie, la Turquie, la Grèce jusqu’à arriver en France à Calais, en 2015. Il a poursuivi : "J’ai fait une demande d’asile et j’ai été envoyé à Pau." C’est à cette période que commence sa prise en charge par le centre Isard Cos.

Isard Cos "agissait à l'encontre de mon intérêt"

"Mais à partir de 2016, l’association agissait à l’encontre de mon intérêt", a affirmé Shérif Hamed Shogar au sujet d'Isard Cos en expliquant qu’il n’avait "pas d’argent pour s’acheter à boire et à manger, qu’il devait contacter sa famille pour pouvoir vivre à Pau". La présidente de la cour d’assises a tout de même rappelé qu’il avait pu toucher le RSA dès sa sortie de prison en 2018. Pour une affaire de violences sur son colocataire, il avait purgé une peine d’un an et demi à la maison d’arrêt de Pau.