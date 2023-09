Assassinat au centre d'accueil pour migrants Isard Cos à Pau : "Ç'a été un tsunami"

L’ancienne compagne de Cyril Pierreval, responsable à Isard Cos, a livré un témoignage poignant ce mardi matin, à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Elle a raconté le bouleversement, le choc dans sa vie depuis que son ex-compagnon a été tué à Isard Cos, le 19 février 2021, à Pau. C’est un homme de 40 ans, originaire du Soudan et pris en charge par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, qui est poursuivi pour assassinat dans ce dossier.

La douleur de ses enfants et de son ancienne compagne

L'annonce de la mort de Cyril Pierreval "a été un tsunami". C'est le mot qu'elle a utilisé. Cyril et elle ont eu une relation pendant 10 ans, entre 2002 et 2012, et ont eu deux enfants ensemble. Une famille meurtrie qui a ressenti les conséquences de ce drame "à tous les niveaux, dit-elle, scolaire, financier." Au point qu’elle a changé de travail.

Elle faisait le même métier que Cyril Pierreval, mais il lui était "impossible de retourner dans ce milieu". Elle a raconté : "On était souvent exposés à des gens potentiellement dangereux." Quand la cour d’assises de Pau lui a demandé ce que ses enfants et elle attendent du procès, elle a répondu avec beaucoup de dignité : "Mes enfants attendent que la personne qui a assassiné leur père soit punie. Ils veulent essayer de tourner une page, continuer leur deuil."

La fondation Isard Cos, les équipes effondrées

La fondation Isard Cos, dont certains représentants sont aussi venus témoigner, ont évoqué le même traumatisme. "Aujourd’hui encore, on subit les effets" a confié un des directeurs de la structure. Suite à cet événement, des signes de stress, d'anxiété ont été observés. Depuis la mort de Cyril Pierreval, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile réclame ponctuellement que des policiers soient présents pour assurer la sécurité du personnel très éprouvé.

"J’ai en mémoire les images de sa gorge en sang, la détresse de mes collègues". Celui qui gérait le centre Isard Cos à Pau au moment des faits était très ému ce mardi. On entend sa gorge se nouer et se dénouer quand il se souvient de ce jour de février 2021 où Cyril Pierreval a été tué : "Il n’y a pas une journée où je n’y pense pas, je me dis qu’il est mort au travail."

Le verdict est attendu ce mercredi 27 septembre. L'expert médico-légal a expliqué que le corps de la victime ne portait aucune trace de lutte, de mécanisme de défense avant son décès, et que les 13 plaies prouvaient qu'il y avait eu un acharnement de la part de l'auteur des coups.