Assassinat au centre d'accueil pour migrants Isard Cos à Pau : l'accusé condamné à la perpétuité

Shérif Hamed Shogar a écopé de la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Ce Soudanais qui était jugé à la cour d'assises de Pau pendant trois jours a été condamné ce mercredi soir et reconnu coupable d'assassinat sur Cyril Pierreval (le 19 février 2021). La victime était le responsable du centre d'accueil de demandeurs d'asile Isard Cos à Pau. La structure avait pris en charge Shérif Hamed Shogar à son arrivée en Béarn en 2015. L'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité un peu plus tôt dans la journée de ce mercredi.

Un verdict de peur ?

"La réclusion criminelle à perpétuité est une peine rarement prononcée qui claque aux oreilles quand elle est prononcée. Mais l'accusé, de son côté, a mis tous les atouts pour conduire les jurés à rendre une sorte de verdict de peur, a réagi l'avocat Me Thierry Sagardoytho qui défendait la fondation Isard Cos. Il n'y avait aucune prise de conscience, il y avait une volonté systématique de dire que si sa vie était foutue c'était de la faute d'Isard Cos. Cette façon de se déresponsabiliser de manière permanente a pu produire pour les jurés une impression de peur." L'avocat a ajouté que cette peine rendait justice à Cyril Pierreval et la fondation dont les "membres ont été et demeurent encore très traumatisés".

L'avocate de l'accusé, Me Béatrice Spiteri-Vinci n'a pas été étonnée ni par les réquisitions ni par le verdict. "Je n'ai pas été surprise vue la gravité des faits, la lourdeur des dégâts occasionnés, les préjudices de toutes ces parties civiles. [...] Nous sommes dans un contexte politique assez complexe, je pense qu'on a besoin de sécuriser les gens. [...] Shérif Hamed Shogar est persuadé qu'il n'a absolument rien fait de volontaire donc la voie de l'appel est ouverte, j'attends ses instructions." Il dispose d'un délai de dix jours pour faire appel de sa condamnation.