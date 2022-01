La sœur de Patricia Pasquion, Marie-Hélène, témoigne sur France Bleu Drôme Ardèche. Il y a un an était assassinée sa sœur au Pôle Emploi à Valence par Gabriel Fortin.

Assassinat à Pôle Emploi à Valence : un an après, "je ne suis pas encore passée à la période de deuil"

Le 28 janvier 2021 étaient assassinées Patricia Pasquion, responsable d'équipe chez Pôle Emploi à Valence et Géraldine Calcin DRH chez Faun à Guilherand-Granges. Un an après, Gabriel Fortin, "le tueur de DRH", n'a toujours pas parlé. Les investigations se poursuivent.

Marie-Hélène, l'une des sœurs de Patricia Pasquion, accepte de témoigner sur France Bleu Drôme Ardèche.

Le difficile deuil

"Tant que ce ne sera pas intégré, il n'y aura pas ce deuil à faire" raconte Marie-Hélène, "le fait qu'elle ne soit plus là, c'est quelque chose que je n'intègre pas. C'est bête mais c'est comme ça. Je pense que ça a été trop brutal, trop inattendu." Elle ne peut pas faire son deuil, elle n'en est pas prête. Elle explique surmonter peut-être mieux la terrible épreuve que les autres membres de sa famille, du fait de ses convictions religieuses, "pour maman, c'est une perte définitive. Moi, en fonction de mes convictions, je vais la revoir."

Franchement, que Gabriel Fortin parle ou qu'il ne parle pas, ça m'est complètement égal. Parce que de toutes façons, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va essayer de se justifier ? Ce qu'il a fait, c'est inexcusable

Gabriel Fortin reste muet. Mais Marie-Hélène dit ne pas ressentir de frustration. Elle n'attend rien de lui, ni ses explications, ni ses justifications. "On a tous des galères. Ce n'est pas pour autant qu'on se met à tuer tout le monde, parce qu'on considère que c'est untel ou untel le responsable de nos échecs. C'est pour maman. Elle le vit extrêmement mal. Juste pour la soulager elle, alors oui j'aimerais qu'il parle ; mais pour moi, il n'a presque rien à dire. Ces actes ont parlé pour lui. C'est suffisant."

Pas d'hommage particulier

Tandis qu'un moment de recueillement dans l'intimité est prévu ce vendredi à Pôle Emploi avec les anciens collègues de Patricia Pasquion, la famille ne participe pas à un hommage quelconque. "On n'en a pas spécifiquement parlé" répond Marie-Hélène, "chacun des membres de la famille reste chez soi". Il y a de la pudeur et la volonté de ne pas s'épancher, "d'étaler notre peine au monde entier. Toute mère sait quelle douleur ça peut être de perdre un enfant, toute sœur ou frère sait quelle douleur ça peut être de perdre quelqu'un dont on est très proche."

Le procès est encore loin. Si Gabriel Fortin ne parle pas, l'avocat des trois sœurs de Patricia Pasquion, Me Hervé Gerbi, assure que les investigations avancent. Même si ça paraît long, Marie-Hélène trouve que c'est un temps nécessaire : "il n'y a pas eu que Patricia, il y a eu aussi ces deux dames... c'est quelque chose qui est long".

Gabriel Fortin a également assassiné Estelle Luce, DRH d'une entreprise de Wolfgantzen, dans le Haut-Rhin, le 26 janvier 2021.