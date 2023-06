Assassinat avenue Marcel Lemoine : Tony Bonnin à nouveau condamné à la perpétuité

Ces quatre jours d'audience en appel auront été éprouvants pour les proches de Christina, cette femme de 49 ans assassinée de manière sordide à son domicile avenue Marcel Lemoine, à Châteauroux, en 2018. Quatre jours d'audience qui n'auront pas amené beaucoup plus de réponses que lors du premier procès. L'accusé, Tony Bonnin, a continué à nier l'assassinat. Il a malgré cela été condamné à la même peine qu'en première instance, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Une décision plutôt attendue

Maître Christel Jousse, avocate de la famille de la victime salue le verdict rendu : "On ne se réjouit jamais qu'un homme soit condamné à la peine la plus haute, ceci étant dit, en tant qu'avocat, et en tant que femme, je suis plutôt soulagée et rassurée, parce que je pense à toutes les victimes que Tony Bonnin ne fera plus." Du côté de la défense, maître Pascale Léal n'est pas vraiment surprise de cette décision, qui correspond aussi aux réquisitions de l'avocat général : "Pour être très franche avec vous oui je m'y attendais, et je pense que Mr. Bonnin s'y attendait (...) Il m'apparaissait compliqué de pouvoir obtenir un acquittement". À l'énoncé du verdict en effet l'accusé est resté plutôt stoïque, sans réaction visible. Il est reparti calmement en détention, les mains menottées.

Tony Bonnin aura peut-être été plus bavard que lors de son premier procès, mais selon l'avocate des parties civiles Christel Jousse, il n'a pas montré d'évolution positive dans son comportement : "Ce deuxième procès n'a fait que renforcer l'impression qu'il me donnait en première instance, sa dangerosité potentielle (...) Je dirai qu'il a ajouté quelques mensonges, donc ca a permis encore plus de cerner sa vraie personnalité". L'avocate de l'accusé, Pascale Léal, reconnaît que ce procès en appel a été plus difficile : "Je crois que la deuxième session d'Assises ici dans le Cher a peut-être été un peu plus compliquée, parce que peut-être que Mr Bonnin a été maladroit parfois. Il s'est desservi, à être trop bavard, ou à rajouter des éléments qui n'existaient pas dans l'instruction, qui n'existait pas en première instance".

Un second procès difficile pour les proches

Pour la famille de Christina, présente tout au long de ce procès en appel, ces quatre jours d'audience ont été éprouvants : "Ca a été très très dur, même si moi je ne l'espéraient pas, eux ils espéraient un revirement et peut-être enfin des aveux (...) il y avait quand même cet espoir là qui fatalement a été très déçu. C'est la double peine parce qu'on revient en appel, et on souffre de nouveau de la posture de l'accusé, qui n'a finalement aucun égard pour eux" analyse leur avocate, Christel Jousse. Les proches de la victime sont repartis du Palais du Justice sans avoir de réponses concernant les derniers instants de Christina; sans savoir non plus si elle a été violée ou non, un point qui n'a jamais été éclairci.

Tony Bonnin dispose de cinq jours pour se pourvoir en Cassation s'il le souhaite. Son avocate lui a déconseillé.