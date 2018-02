Le procès de l'assassinat d'Antoine Nivaggioni s'ouvre ce lundi matin devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Dans le box six accusés, Jacques Santoni, chef présumé de la bande dite « du petit bar », cinq de ses proches et parmi eux le premier "repenti" de France.

Corse, France

Le 18 octobre 2010, ce proche d'Alain Orsoni était assassiné alors qu'il quittait le domicile de sa compagne dans le centre d'Ajaccio. Un commando lourdement armé l'attendait, caché dans le coffre de toit d'une voiture stationné devant l'entrée de l'immeuble.

Une présence remarquée

Parmi les principaux accusés, Jacques Santoni, chef présumé de la bande dite « du petit bar », et cinq de ses proches. Un procès qui se tiendra sous haute tension, en raison du contexte bien sûr, de la personnalité des accusés, mais surtout de la présence au cœur de l'affaire du premier "repenti" à la française.

Dans son ancienne vie, il s'appelait Patrick Giovannoni, mais depuis, la justice française, et son statut de repenti, lui ont permis d'obtenir un nouveau nom, une nouvelle adresse, un nouveau travail et même un nouveau visage. Interpellé puis mis en examen en 2014 dans l'enquête sur l'assassinat d'Antoine Nivaggioni, celui que les enquêteurs qualifient de "petite main" de la bande du petit bar, a fait le choix de collaborer avec la justice attribuant à Jacques Santoni un rôle clef dans cet assassinat ainsi que dans plusieurs autres.

Mais ses révélations, trop tardives ne le dispenseront pas de figurer sur le banc des accusés. La justice qui se doit tout de même d'assurer sa protection, pourrait donc demander le huis clos pour l'audience ou un témoignage par visioconférence en floutant son visage.

"Impensable et contraire au droit" estime l'avocat de Jacques Santoni, qui dénonce la présence dans l'enquête de nombreuses zones d'ombre, notamment, concernant les relations entre la victime, Antoine Nivaggioni, et la police. La levée de la mention « secret défense » sur son dossier a été demandée à plusieurs reprises, elle a toujours été refusée.

Un problème de fond

La présence de Patrick Giovannoni dans ce procès risque de poser problème, pour lui, pour sa sécurité. Deux unités du Raid sont mobilisées pour assurer la sécurité de l'audience et du palais de justice. Mais au-delà de la période d'audience, faire comparaître physiquement et au grand jour un repenti, c'est un vrai problème de fond soutien Me Laurent Franck Lienard, l'avocat de Patrick Giovannoni.