Meurtre d'Arthur Noyer : la thèse défendue par la famille confortée

Bourges, France

L'avocat de la famille d'Arthur Noyer regrette les fuites parues mardi matin dans la presse concernant Nordahl Lelandais. Un co-détenu affirme que Nordahl Lelandais lui aurait confié avoir violé la petite Maëlys avant de l'avoir tuée. Quant à Arthur Noyer, de Bourges, il l'aurait tué parce que le militaire lui refusait une faveur sexuelle. Alors que devant les juges d'instruction, l'ancien maître chien a toujours parlé d'accident. Me Bernard Boulloud avait déjà porté plainte en février 2018 pour violation du secret de l'instruction : " Dans ces deux affaires, le secret de l'instruction devient un secret de polichinelle, regrette Me Boulloud. C'est inquiétant car cela ne permet pas aux enquêteurs de mener les investigations approfondies pour vérifier la crédibilité de ces révélations. Cela fragilise énormément le travail d'enquête des magistrats."

Bernard Boulloud, avocat des parents d'Arthur Noyer © Radio France - Denis Souilla / Xavier Demagny

Ces fuites renforcent en tout cas la thèse défendue par les parent d'Arthur Noyer qui n'ont jamais cru à une simple bagarre qui aurait mal tourné entre leur fils et son meurtrier, comme l'affirme Lelandais devant le juge d'instruction : " Nous, on dira toujours que Arthur n'a pas été tué de la manière qui a été présentée par Lelandais. On est persuadé que Arthur a été tué entre Chambéry, et sa caserne. C'est notre conviction et on a pas mal d'éléments pour l'étayer. Les déclarations de ce codétenu confortent la thèse de l'assassinat, qualification retenue dans la mort d'Arthur. Cela viendrait aussi changer la qualification dans le dossier Maëlys où Nordahl Lelandais est poursuivi pour l'instant uniquement pour meurtre et non pour viol. Il faut maintenant vérifier ces déclarations. "