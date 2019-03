Assassinat d’Arthur Noyer : ses parents seront à Chambéry au moment de la reconstitution avec Nordahl Lelandais

Les parents d'Arthur Noyer sont à Chambéry, dès ce jeudi dans la journée, alors que la reconstitution de la disparition de leur fils va avoir lieu dans la soirée et dans la nuit en présence de son assassin présumé Nordahl Lelandais. Leur avocat assistera à la reconstitution.

Chambéry, France

Les parents d'Arthur Noyer sont à Chambéry dès ce jeudi dans la journée, alors que la reconstitution de la disparition de leur fils va avoir lieu dans la soirée et dans la nuit en présence de son assassin présumé Nordahl Lelandais. Leur avocat, maître Bernard Boulloud, l'a confié à franceinfo.

"Les époux Noyer descendrons sur Chambéry dans la journée", déclare l'avocat de six familles de disparus dont celle des parents du caporal Arthur Noyer. "Nous déciderons ce soir, sur place, s'ils se rendront ou non sur les lieux de la reconstitution." De son côté, Bernard Boulloud assistera quoi qu’il arrive à la reconstitution. Il a également fait savoir que les parents d’Arthur Noyer "n’attendent plus rien de Nordahl Lelandais."

Une reconstitution des faits en présence de Nordahl Lelandais est organisée ce mercredi soir, à Chambéry (Savoie) dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Arthur Noyer en avril 2017. Dans cette affaire, Nordahl Lelandais est mis en examen pour assassinat. Il a avoué avoir tué le jeune caporal, mais affirme qu'il s'agit d'une bagarre qui a mal tourné.

