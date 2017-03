Assassinat d'Erwan : le procureur évoque une "dette de stupéfiants"

Trois jeunes de 18, 19 et 20 ans sont déférés devant un juge d'instruction ce vendredi midi en vue de leur mise en examen après l'assassinat d'Erwan Monterossa, 18 ans, retrouvé égorgé dans un bidon flottant sur la Vilaine le 13 janvier dernier à Saint-Malo-de-Phily.

Trois jeunes, originaires du secteur de Bain de Bretagne en Ille-et-Vilaine, sont actuellement devant un juge d'instruction à Rennes. Kylian, 19 ans et Lucas, 18 ans pourraient être mis en examen pour "assassinat". Samuel, 20 ans pourrait lui être poursuivi pour "recel de cadavre et destruction ou modification des preuves d'un crime". Tous les 3 devraient également être mis en examen pour "infractions à la législation sur les stupéfiants" car l'assassinat d'Erwan serait bien lié à un trafic de stupéfiants.

Une dette de 3000 euros

Pendant la garde à vue, Lucas, 18 ans et mineur au moment des faits, est resté silencieux. En revanche Kylian, 19 ans a lui parlé aux enquêteurs. Il explique qu'Erwan est bien venu chez lui le soir du 28 décembre dernier. "Il reconnait que lui et Lucas ont porté des coups à la victime après une altercation sur une dette de stupéfiants de 3000 euros, que ces coups ont redoublé jusqu'à utiliser un poing américain" explique le procureur de la République de Rennes Nicolas Jacquet. La victime, Erwan, les aurait alors menacé de mort et "il y aurait eu là une volonté de leur part de l'éliminer et ce serait Lucas qui aurait utiliser un couteau pour trancher la gorge d'Erwan".

C'est le lendemain le 29 décembre que les deux jeunes aidés d'un troisième, Samuel 20 ans, auraient nettoyé l'appartement de Kylian, emballé et ligoté le corps d'Erwan avec des cordelettes avant de le mettre dans un bidon et de le plonger dans la Vilaine dans le secteur de Guichen. L'analyse de ces cordelettes a permis de découvrir l'ADN de Kylian et Samuel. La police scientifique et technique a par ailleurs révélé de grosses quantités du sang d'Erwan dans l'appartement de Kylian. Quant au couteau qui a servi à tuer Erwan, il a été retrouvé au domicile de Lucas.

Des jeunes sans antécédents judiciaires

"La surprise et le coté très marquant de ce passage à l'acte, c'est qu'on a affaire à deux jeunes qui n'ont aucun antécédents judiciaires, qui jusque là avaient eu une évolution qui ne posait pas de difficultés particulières et finalement un énorme décalage entre l'atrocité des faits, entre leur détermination meurtrière et leur profil" explique le procureur Nicolas Jacquet. Kylian, 19 ans venait d'arrêter son IUT. Lucas, 18 ans et mineur au moment des faits, suivait lui un bac professionnel par alternance.