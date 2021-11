Assassinat d'Hélène Pastor: Janowski de nouveau condamné à la prison à perpétuité

La cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône a donc bien confirmé la condamnation à perpétuité de Wojciech Janowski pour l'assassinat de la milliardaire Hélène Pastor et de son majordome en 2014 devant l'hôpital l'Archet à Nice. Le gendre de la riche monégasque avait été condamné à la même peine en première instance. Mais pour son avocat, il y a une faille: "_Que Janowski plaide coupable ou non coupable il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité_. Alors vous imaginez bien que pour nous le combat n'est pas terminé". Me Jean-Jacques Campana a donc déjà annoncé un pourvoi en cassation. Pascal Dauriac, l'ex-coach sportif de M. Janowski, qui a toujours reconnu sa participation dans l'organisation du guet-apens mortel, a demandé "pardon" aux familles d'Hélène Pastor et du majordome égyptien Mohamed Darwich lors du procès. Ces déclarations ont-elles eu un impact ? En tout cas, ce dernier a vu sa peine réduite de 8 ans par rapport au premier procès. Il a été condamné à 22 ans de prison. Enfin, Omer Lohore, soupçonné d'avoir joué l'entremetteur entre le guetteur et le tireur, acquitté en première instance, n'est cette fois-ci pas ressorti libre de la cour d'appel. Il a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement. L'affaire qui avait secoué la principauté il y a plus de 7 ans n'est donc peut-être pas terminé ? Hélène Pastor, 77 ans, et son chauffeur égyptien Mohamed Darwich, 63 ans, mortellement blessés par balles devant l'hôpital de Nice où elle était venue rendre visite à son fils, Gildo, victime d'un AVC, feront encore parler d'eux dans un énième procès.