Assassinat d'un Afghan à Colmar : ce que l'on sait

Un ou plusieurs tireurs ? Rodéo à scooter ou pas ? On commence à en savoir plus sur les circonstances de la mort d'un jeune Afghan, abattu dans le quartier Europe à Colmar le 14 août après une altercation. La traque des suspects se poursuit.

Le drame a provoqué beaucoup d'émoi à Colmar et en Alsace, et suscité de nombreuses réactions, du gouvernement jusqu'aux réseaux sociaux : dimanche 14 août, quartier Europe à Colmar, un jeune homme prenait une balle dans le thorax après une altercation. Il est mort des suites de sa blessure le lendemain. France Bleu Alsace fait le point sur les circonstances du drame.

Une rixe plutôt qu'un rodéo ?

Selon les premières informations délivrées dimanche soir, dans les heures qui suivent les faits, le coup de feu s'est produit "sur fond de rodéo urbain" : un groupe de personnes réunies au pied d'un immeuble, rue de Berlin, pour un pique-nique aurait interpellé un homme qui faisait des allers-retours en scooter. Il serait revenu un peu plus tard avec une arme de poing.

Mardi après-midi, lors de son déplacement sur les lieux, le maire de Colmar, Eric Straumann a tenu à nuancer le terme de rodéo urbain : "Ce n'est pas parce que quelqu'un est en scooter qu'il fait un rodéo". Pour l'élu, c'est une "rixe qui a dégénéré", un "acte isolé" dans un quartier dit de "reconquête républicaine" où l'on a "rarement trouvé d'arme à feu".

Un rodéo urbain précise un policier à France Bleu Alsace signifie "l’exécution de figures et des passages répétés", ce qui n’était apparemment pas le cas. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, le conducteur du deux-roues faisait ronfler son moteur par des accélérations sur place. Il y avait bien des nuisances sonores produites par un scooter débridé.

C'est dans cette partie de la rue de Berlin à Colmar qu'un jeune homme a été tué par balle. © Radio France - Patrick Genthon

Dans un communiqué, la procureure de Colmar précise de son côté : "Les premières investigations révèlent que la victime et des amis étaient importunés par le passage régulier d'un scooter sur le trottoir" et que "la victime demandait au conducteur de s'éloigner pour faire cesser le bruit".

Le sujet des rodéos urbains est sensible en France et fait l'objet d'une campagne du ministère de l'intérieur. Gérald Darmanin a justement annoncé mardi soir qu'en une semaine, près de 3.000 "opérations anti-rodéos" avaient été menées et "338 personnes interpellées".

Un ou plusieurs auteurs ?

Toujours selon la procureure Catherine Sorita-Minard, le conducteur du scooter mis en cause par le groupe a "insulté la victime" et promis "qu'il allait revenir avec du renfort". L'homme est revenu en effet "un peu plus tard (...) avec plusieurs individus". C'est là qu'a éclaté la rixe entre les deux groupes et qu'un coup de feu a été tiré "en direction de la victime".

Les circonstances précises de la soirée restent à éclaircir. Des témoins évoquent un premier incident : insultes échangées, menaces, coups, avant que le conducteur du scooter quitte les lieux. Le deux-roues est abandonné sur place et "mis en pièce" par les organisateurs du barbecue. Son propriétaire est revenu peu après avec des amis.

Le scooter abandonné rue de Berlin à Colmar après une rixe mortelle. © Maxppp - Philippe Marchegay

Des expertises médicales et balistiques sont en cours pour déterminer si la victime a été touchée par un ou deux coups de feu, ainsi que la nature de l'arme utilisée.

Le parquet de Colmar a ouvert lundi une information judiciaire contre X pour assassinat. Un juge d'instruction était désormais saisi de l'enquête.

Qui était la victime ?

La victime était un jeune Afghan de 27 ans. Selon Gérald Darmanin, il "bénéficiait de l'asile en France". Il habitait à Mulhouse. Touché au thorax, il a succombé à ses blessures après son hospitalisation.

Le jeune homme faisait partie du groupe pique-niquant au pied de l'immeuble. Une marche, partie du quartier où se sont produits les faits, a rassemblé lundi 165 personnes, selon la police, pour la plupart afghanes.

Quels sont les renforts envoyés à Colmar ?

Le ministère de l'Intérieur a dépêché dans le quartier Europe la CRS 8, une unité mobile spécialement créée pour intervenir rapidement sur tout le territoire. "Afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi" a déclaré sur Twitter Gérald Darmanin.

Selon le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot, les 60 CRS de cette unité, arrivés dans la nuit de lundi à mardi, permettront "d'accentuer" la "lutte contre les rodéos urbains, contre les points de deal" et en faveur de "la sécurité", notamment dans les transports.

