Assassinat d'un enseignant à Conflans-Sainte-Honorine : nombreuses réactions en Moselle

Un enseignant a été décapité ce vendredi à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, et son agresseur présumé tué par la police, dans la ville voisine d'Eragny. Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête. La victime, âgée de 47 ans, avait montré récemment à ses élèves des caricatures de Mahomet en cours, suscitant, une vive émotion au sein du collège. Il avait même reçu des menaces. De nombreuses personnalités politiques ont exprimé leur effroi, sur les réseaux sociaux.

"Horreur, indignation, immense colère"

Le maire de Metz, François Grosdidier, a dénoncé "l'islamisme djihadiste qui tue [...] et sape notre société".

La conseillère municipale de Metz, et députée européenne Nathalie Colin-Oesterlé, elle, ressent "horreur, effroi, indignation et immense colère. Cette barbarie est insupportable. Nous attendons des actes et non des discours."

Hommage à l'Assemblée nationale

Les députés mosellans ont également exprimé leur stupeur, comme l'élu Modem de la Fensch au Palais Bourbon, Brahim Hammouche.

Les députés de la majorité également ont pris la parole sur le réseau social Twitter, à l'image du député En Marche de Metz Ludovic Mendès, qui parle de geste "inquialifiable".

Peu importent les divergences politiques, les élus mosellans sont tous unanimes pour condamner cet acte abject, comme le député LR de Sarrebourg Fabien Di Filippo.

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, se dit quant à lui "profondément choqué" par cette attaque visant la communauté éducative.