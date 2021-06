Assassinat d'une femme en pleine rue : après le choc, l'incompréhension à Monéteau

Depuis qu'une femme a été abattue en pleine rue, vendredi après-midi, les drapeaux sont en berne à Monéteau, Une mère de famille de 22 ans a été tuée par son ex-compagnon. Dans cette commune tranquille voisine d'Auxerre, les habitants sont encore sous le choc et dans l'incompréhension.

Une minute de silence sera observée à Monéteau ce lundi midi, pour rendre hommage à la femme tuée par son ex-compagnon, vendredi après-midi en pleine rue. Depuis ce drame d'une brutalité sidérante, les drapeaux sont en berne. La victime avait 32 ans et elle vivait à Monéteau depuis quelques mois, avec les deux enfants du couple : un petit garçon de 18 mois et une fillette de 5 ans. Le mise en cause, son ex-compagnon, est en garde à vue depuis vendredi.

Les habitants ne parlent que de ça

Depuis le drame, les habitants de cette commune de 4 000 âmes sont dans l'incompréhension. Dans les commerces du centre-ville, on ne parle que de ça, de cet acte dont la violence est si choquante. "Comment cet homme a-t-il pu tuer son ex-conjointe, en pleine rue, devant l'un de leurs deux enfants ?", c'est la question qui est dans toutes les bouches. Les habitants de Monéteau sont bouleversés, particulièrement ceux qui était présents au moment du crime. Certains ont vu le corps de la victime sur le sol. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place à la mairie pour les accompagner.

Les voisins disent qu'ils n'ont rien vu venir

Les voisins, en particulier, sont dans l'incrédulité. Ils racontent qu'ils n'ont rien vu venir, qu'ils n'ont jamais entendu de scènes de violence. "C'était une femme discrète", dit simplement un voisin ému, qui vit à quelque mètres de la maison de la victime. Il raconte que quelque fois, il apercevait l'ex-conjoint qui venait chercher les deux enfants le vendredi soir et les ramenaient le dimanche soir.

Cela faisait environ un an et demi que la victime avait emménagé dans cette maison, avec les enfants, "après la séparation du couple", précise le voisinage. Elle se garait toujours sur le parking, en face de sa maison. Il y a plusieurs mois, son véhicule à pris feu. "Elle soupçonnait son ex-conjoint", expliquent plusieurs voisins.

C'est sur ce parking que son ex-compagnon l'a tuée, de deux balles, alors que leur fils de 18 mois se trouvait dans le véhicule. Des roses blanches ont été déposées devant la maison de la victime.