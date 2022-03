Assassinat de Guy Lecomte : le suspect de 25 ans dit s'être acharné par vengeance

Samuel. B, 25 ans est mis en examen et écroué pour l'assassinat de Guy Lecomte en 2019 dans les Landes. L'homme de 54 ans a été retrouvé mort chez lui à Commensacq, avec plus de 30 plaies dans le corps. L'auteur présumé des faits, aujourd'hui âgé de 25 ans, explique avoir agi par vengeance.

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 18 mars 2022, Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, dévoile les détails de l'enquête sur l'assassinat de Guy Lecomte. Un homme de 25 ans, originaire des Landes, reconnaît être l'auteur des coups de couteau en 2019. Une rancœur née en 2015 après la mort du fils de la victime.

Une histoire de vengeance

Dans le récit du procureur, on découvre que l'enquête s'est accélérée ce 13 février 2022. Ce jour-là, un jeune homme se présente dans une gendarmerie du nord des Landes pour apporter un témoignage précieux. Dans une conversation entre amis sur les réseaux sociaux, l'un des participants aurait dévoilé des détails sur un meurtre, rappelant étrangement l'affaire de Commensacq. Des détails qui n'avait jamais été dévoilés dans la presse. "Il était particulièrement renseigné", ajoute Olivier Janson. Ce mardi 15 mars, les enquêteurs interpellent alors les cinq participants de cette conversation privée. Seul Samuel. B, 25 ans, reconnaît les faits.

Les auditions permettent de comprendre le mobile du meurtrier présumé. Ce dernier aurait agi par vengeance, une "rancœur" envers Guy Lecomte qu'il juge être responsable moralement du suicide de son fils. "Il considère que les pratiques sexuelles du père, connus du fils sont à l'origine de son suicide". C'est en 2015 que Damien* se donne la mort. Dans ses auditions, Samuel. B, explique que la vie sexuelle "atypique" du père de famille serait à l'origine de la souffrance du fils. Le procureur de Mont-de-Marsan évoque des "relations sexuelles en groupe, dans un cadre sadomasochiste, avec consommation de psychotrope" alors qu'il était toujours avec sa femme.

Pour l'auteur présumé des faits, ce changement de vie et ses révélations auraient sérieusement abîmé l'équilibre familial, amenant Damien à commettre l'irréparable. Ami du jeune homme, Samuel. B était très marqué par ce drame. Avec "une volonté de vengeance", le jeune homme qui reconnaît aujourd'hui les faits s'est alors rendu au domicile de la victime avec un couteau. Une discussion de plus d'une heure s'engage entre les deux hommes avant que la situation ne dérape. Samuel. B, 23 ans au moment des faits, frappe alors la victime à 32 reprises avec un Opinel. "Il reconnaît s'être acharné sur la zone du cœur. Puis il a pris des précautions pour nettoyer la scène. Il a nettoyé et rangé un verre de jus d'orange qu'il avait bu avant de repartir sur son vélo en toute discrétion".

Un dénouement inespéré pour les enquêteurs

Des révélations qui interviennent alors que les enquêteurs étaient dans le flou total depuis la découverte du corps de Guy Lecomte sur son canapé. Pourtant, les moyens engagés pour élucider ce meurtre étaient considérables. Pendant 30 mois, "deux à trois enquêteurs étaient sur ce dossier", ajoute le procureur. En avril 2021, un test ADN massif avait même été organisé à Commensacq et Trinsacq la commune voisine. En effet des traces de sang d'une tierce personne avait été découverte sur la scène du crime. Un ADN précieux qui a été comparé à celui de plus de 400 hommes sur les deux communes.

Durant l'enquête, les gendarmes ont aussi interrogé les nombreuses conquêtes sexuelles de Guy Lecomte. Une procédure très longue, qui là aussi, ne portera pas ses fruits. En l'absence de piste, une unité de la Gendarmerie Nationale spécialisée dans la criminologie est venue afin de faire "une analyse de la scène pour créer un portrait". En l'absence d'effraction, les gendarmes comprennent que la victime et l'auteur des faits se connaissent. Autre élément : l'acharnement démontre une certaine colère contre le père de famille.

Les enquêteurs vont même utiliser une méthode innovante pour tenter de faire avancer ce dossier grâce à un séquençage de l'ADN retrouvé sur place. Une technique rarement utilisée. "Ça permet d'avoir des précisions sur des caractéristiques physiques comme la couleur de yeux, des cheveux ou bien l'origine ethnique. Il s'agit d'un portrait particulièrement poussé. Mais malgré ces moyens déployés, il y avait un manque de chance pour les enquêteurs, jusqu'aux révélations ce 13 février".

Concernant le profil de Samuel. B, le procureur de Mont-de-Marsan, parle d'un homme au profil instable, qui habite dans une commune autour de Commensacq. Au chômage, il vit chez ses parents. "Il a un profil antisystème, ne veut pas travailler pour ne pas nourrir le système", conclut le Procureur de Mont-de-Marsan.

* Le prénom a été modifié