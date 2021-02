Assassinat de Joaquim à Montpellier : de 25 à 30 ans requis contre l'accusé, "une bombe à retardement"

Aux assises de l'Hérault mardi, l'avocat général a requis de 25 à 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté des deux-tiers, contre Mohammed Guendouz, accusé d'avoir assassiné Joaquim Tougeron à coups de couteau, le 2 novembre 2017, en plein centre de Montpellier.

Denis Mandon a évoqué "l'intensité de la menace qui a été déployée" ce soir-là. À commencer par la menace lancée par l'accusé à l'étudiant lors de leur première altercation, quartier Gambetta, "j'habite pas loin, je vais revenir et je vais te crever". Mohammed Guendouz est effectivement rentré chez lui chercher un couteau.

Mais depuis quand la colère ou la rage peut devenir un facteur d'excuse ?"- (Avocat général)

Ensuite, sur les images de la vidéosurveillance, on le voit courir dans les rues de Montpellier jusqu'au moment où il retrouve l'étudiant sur son chemin, 10 minutes plus tard, rue Saint-Guilhem. C'est un des éléments de plus qui caractérisent la préméditation selon l'avocat général, "le but déterminé". Il y a enfin l'agression "sans échauffourées", alors que Joaquim Tougeron, étudiant en géographie de 20 ans, remonte tranquillement la rue : "deux coups de couteau dont l'un mortel immédiatement".

Verdict rendu mercredi

Denis Mandon a évoqué la casier judiciaire de l'accusé de 32 ans, notamment trois condamnations pour violence avec arme, à chaque fois un couteau. "Il s'est moqué, il s'est joué des avertissements, sérieux, qui lui ont été donnés". À ce titre et face au risque de récidive, la peine qu'il demande doit marquer "un coup d'arrêt", elle doit "nous protéger de cette bombe à retardement".

20 ans de vie à se forger une belle âme et quelques secondes pour que les ténèbres envahissent ce garçon"- (Me Abratkiewicz)

Un peu plus tôt, c'est l'avocat des parents de la victime qui a rendu hommage à cette "famille qui vit dans une bulle de chagrin, de souffrances avec parfois des sourires en se rappelant Joaquim, Jojo".

Me Luc Abratkiewicz dénonce un crime irrationnel qui "se résume à cette image terrible d'un jeune homme heureux qui croise la route d'un homme dangereux". Et il fustige l'accusé qui répète inlassablement, et malgré les évidences, qu'il n'a fait que se défendre. "Faire peser sur les épaules du garçon disparu ce qui est arrivé, c'est odieux, c'est ignoble".

Mercredi matin, les jurés écouteront les plaidoiries de la défense avant de se retirer pour délibérer et rendre leur verdict.