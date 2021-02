Assassinat de l'étudiant à Montpellier : l'accusé maintient ses dénégations

Mohammed Guendouz, jogging gris, est assez grand mais surtout très maigre. Un nez long et fin qui surplombe une petite moustache. Au premier jour de son procès pour assassinat lundi, il a donné sa version des faits. Sur la bagarre avec Joaquim Tougeron, le soir du 2 novembre 2017, quartier Gambetta à Montpellier. Et sur les coups de couteau mortels, portés à l'étudiant de 20 ans quand il recroisé sa route dix minutes plus tard, rue Saint-Guilhem.

Un drame en deux temps

Lors de la première altercation, témoin d'une dispute entre l'étudiant et sa petite amie, il affirme avoir voulu prendre la défense de la jeune femme, pensant qu'elle était en danger. Selon lui, c'est Joaquim Tougeron qui lui "a mis une pêche".

S'il avait pas donné le premier coup, on serait pas là aujourd'hui"- (Mohammed Guendouz)

Quand ils se sont retombés l'un sur l'autre, rue Saint-Guilhem, Mohammed Guendouz invoque le hasard. Il était la pour acheter à boire à la superette et une nouvelle fois dit-il, c'est lui qui a été agressé. Alors il s'est défendu avec un petit couteau en pensant le piquant à la cuisse.

Pieds nus, il se projette contre une vitrine

En réalité, Joaquim Tougeron est mort d'un coup porté en plein cœur. Du reste, un témoin de la scène et les images de la vidéosurveillance qui seront diffusées ce mardi indiquent qu'il a surgit en courant, pieds nus, qu'il s'est d'abord "projeté" contre la vitrine de la superette avant de se porter à la hauteur de la victime qui remontait tranquillement la rue et de lui asséner les coups fatals.

Un homme seul, aucun proche à ses côtés pour le procès

Mohammed Guendouz, 32 ans aujourd'hui, buvait beaucoup, se droguait souvent. Il faisait peur à ses voisines de l'époque, sans jamais avoir été violent. Elles pouvaient l'entendre parler tout seul et même passer une nuit entière à "hurler des obscénités". Parfois il donnait des coups de pieds dans les murs. "Un comportement de fou", résume l'une d'elle. Il n'est pas malade mental corrige l'experte psychologue mais "il n'est pas adulte cet homme-là, il est complètement paumé".

Un déraciné

Selon Danielle Cany, "il est passé d'une sorte de paradis à une sorte d'enfer". D'un village de Kabylie à un petit appartement de la région parisienne à presque 17 ans, sans savoir lire, ni écrire, avec six frères et sœurs qu'il connait à peine. Victime d'un père violent qu'il hait tellement qu'il en arrive à dire : "Si je prends pas perpète, je vais le voir et je lui arrache la tête." C'est quelqu'un "d'extrêmement impulsif", poursuit l'experte, dangereux parce qu'incapable de contrôler ses émotions.

Ce n'est plus de la colère contre le père, c'est de la haine"- (Danielle Cany, experte psychologue)

Le président de la cour, Philippe Piquet, fait remarquer à l'accusé qu'il a "des facilités à manier le couteau", référence à ses trois condamnations pour violences avec arme. "C'est par rapport à mon corps, je peux pas me défendre, je suis faible." C'est quelqu'un qui se déresponsabilise selon la psychologue, qui minimise son implication, "ce n'est jamais de sa faute".