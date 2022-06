Assassinat de l'ex-rugbyman Federico Martín Aramburú : un complice présumé mis en examen

Un homme suspecté d'avoir aidé dans sa fuite Romain Bouvier, l'un des meurtriers présumés de l'ex-rugbyman Federico Martín Aramburú le 19 mars à Paris, a été mis en examen fin avril, a appris ce vendredi franceinfo auprès du parquet de Paris, confirmant une information de L'Equipe. Il est âgé d'une trentaine d'années selon le quotidien sportif.

Selon les informations de franceinfo, cet homme a été mis en examen le 22 avril dernier, suspecté d'avoir aidé l'un ou plusieurs suspects. Il est accusé d'avoir "soustrait des documents ou objets pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, de recel de documents ou d'objets faisant obstacle à la manifestation de la vérité" et d'avoir "fourni des moyens pour soustraire une personne à des recherche ou une arrestation".

D'après L'Equipe, cet homme "aurait reconnu, a minima, avoir apporté son soutien pour l'aider à prendre la fuite, en le conduisant notamment dans la ville de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe)", où ce dernier avait été interpellé le 23 mars. Il aurait d'abord "retrouvé Romain Bouvier après qu'il se soit rendu chez une proche pour se changer, quelques instants après les faits, et prendre des affaires pour partir en cavale", a encore indiqué L'Equipe. Selon l'AFP, il a été placé sous contrôle judiciaire.

L'ex-rugbyman international argentin âgé de 42 ans a été tué par balles après une altercation dans un bar de Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Les deux principaux suspects de ce meurtre sont deux militants ancrés à l'extrême droite : Romain Bouvier et Loïk Le Priol, un ancien militaire et militant du mouvement d'ultradroite Groupe Union Défense (GUD) qui s'était enfui jusqu'en Hongrie après les faits avant d'être interpellé. Ils ont été mis en examen notamment pour "assassinat" et écroués. Une femme de 24 ans, Lyson R., présentée comme la petite amie de Loik Le Priol, a également été mise en examen pour "complicité d'assassinat" et placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée d'avoir conduit le soir des faits un véhicule appartenant à M. Le Priol.