Assassinat de la coiffeuse de Saint-Martin-d’Ablois : le procès en appel bascule

Rebondissement au procès des « amants diaboliques » accusés du meurtre de Laurence Dromard en juillet 2010. Sylvain Dromard a donné ce mardi une nouvelle version des faits à la surprise générale.

Il semble avoir joué son dernier va-tout. Au septième jour de son procès en appel, Sylvain Dromard a surpris la Cour d’assises de l’Aube en prenant la parole ce mardi pour donner une nouvelle version des faits. « Fallait que je vide mon sac, j’ai entendu trop de mensonges de Murielle Bonin », a déclaré l’accusé à la barre. Sylvain Dromard, 59 ans, est jugé en appel pour l’assassinat de son épouse le 15 juillet 2010, à son domicile de Saint-Martin-d’Ablois, aux côtés de son ancienne maîtresse.

Il y a un contrat sur la tête de mes filles – Sylvain Dromard

Sylvain Dromard raconte que le jour du meurtre, il croise son ancienne maîtresse Murielle Bonin et le frère de celle-ci dans l’impasse où se trouve son domicile. Murielle Bonin lui aurait dit : « j’ai massacré ta femme ». Une discussion de 5 minutes aurait suivi. Et Sylvain Dromard va plus loin à la barre : « il y a un contrat sur la tête de mes filles… si je parle, la vie de mes filles est en danger ».

« Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous avez peur qu’aujourd’hui elles soient tuées ? », questionne la présidente de la cour. Et pour cause, alors qu’il a été interrogé pendant près de 5h30 vendredi, Sylvain Dromard n’a jamais parlé de ce « contrat ». Il a soutenu la thèse d’un cambriolage qui a mal tourné pendant l’enquête et une partie de l’instruction, avant d’incriminer son ancienne maîtresse Murielle Bonin : « Après l’altercation entre Murielle Bonin et mon épouse le 23 avril 2010, il y a eu un contrat sur ma tête et sur celle de Laurence ».

Dites la vérité, M. Dromard !

Pourquoi n’avoir pas donner cette version avant, et lors du premier procès ? « Je pensais que j’allais y passer aussi », répond Sylvain Dromard, pressé de questions. La présidente de la cour d’assises s’agace en énumérant les incohérences de l’accusé depuis le début de ce procès en appel le 11 septembre : « Je vois pas l’intérêt de chercher du réconfort auprès de la femme qui a tué votre épouse le lendemain du crime. Et la relation sexuelle avec Murielle Bonin, c’était sous la contrainte ? ».

Même la propre avocate de Sylvain Dromard perd patience durant l'audience : « Dites la vérité Monsieur Dromard ! ».