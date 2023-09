Assassinat de Michel Voltz : le témoignage accablant de l'ex-épouse de l'accusé

Pas moins de onze témoins ont été appelés à la barre, ce mercredi, au deuxième jour du procès de l'assassinat de Michel Voltz, octogénaire de Faulquemont tué en juillet 2020 et dont les restes ont été retrouvés quatre mois plus tard, partiellement calcinés, à Dalhain, à 20 km de là, sur le terrain appartenant aux accusés, un homme et une femme en instance de divorce.

D'abord, les gendarmes qui ont mené l'enquête ont décrit tous les éléments matériels permettant de mettre en cause le couple, et notamment les bornages téléphoniques révélant la présence des accusés à Faulquemont et Dalhain, sur les scènes de crime. Le médecin légiste a ensuite décrit la probable strangulation de la victime, à l'aide de serre-flex, ces liens coulissants en plastique. L'autopsie a également révélé la présence d'une balle rebondissante d'enfant enfoncée dans la gorge de l'octogénaire, comme pour l'étouffer. Le corps étant en état de putréfaction avancée et en partie carbonisé, la thèse de la strangulation est la plus plausible, mais ne peut être formellement avérée.

La charge de l'ex-femme de l'accusé

Le témoignage le plus marquant de la journée est intervenu en toute fin d'audience : à 21h10, a été appelée à la barre l'ex-épouse de l'accusé. Terrorisée à l'idée de témoigner dans une cour d'assises, et de recroiser le regard de son ex-mari, elle avance d'un pas incertain, toute tremblante. Elle a connu M. Ghelouci à la fin des années 1990 à Paris, ils n'ont été mariés que deux ans, ont eu deux enfants. Le premier était désiré. Le second ? "Non", répond-elle, avant de s'effondrer en larmes. "Il m'a forcée", souffle-t-elle. C'est un viol conjugal.

Puis elle raconte comment les violences ont commencé, dès sa première grossesse, "comme pour me faire faire une fausse couche". "Un jour, il m'a suspendue dans le vide, depuis la fenêtre du troisième étage. Il m'a dit : 'Je vais te lâcher et dire que tu avais des tendances suicidaires !'" Lors d'une balade en forêt, il la menace de la tuer et de faire disparaître son corps. "Tiens, ça ressemble à notre affaire", note le président de la cour d'assises, Nicolas Faltot.

Des violences lors des grossesses, cela ressemble aussi à Meriem, qui se trouve dans le box des accusés. "Il vous a forcée à déménager à Caen pour vous éloigner de votre famille ? Comme ma cliente, forcée de déménager en Moselle, alors que sa famille est dans l'Ain", relève Me Tomasini, l'avocate de l'accusée. "Il était dangereux, manipulateur", décrit l'ex-épouse. "Je ne me laissais pas faire, mais je ne faisais pas le poids". A la question : "Croyez-vous Meriem, les violences et les menaces de mort qu'elle a subies ?" "Oui, je la crois", répond la témoin. Me Boudiba, avocate de l'accusé, tente de décrédibiliser ces propos : "Vous n'avez pas porté plainte ? On parle quand même de viol, de tentative d'homicide !". L'ex-épouse rétorque qu'elle était jeune, qu'elle ne savait pas quoi faire. "Je ne suis pas ici aujourd'hui pour me venger de ce monsieur. Il m'a laissée avec deux enfants, que j'assume. Lui n'a rien assumé du tout".

Les voisins, la "famille de coeur" de la victime

Plus tôt dans la journée, la voisine de Michel Voltz a livré son témoignage. C'est elle qui s'est inquiétée de ne plus voir son voisin, et qui a prévenu la gendarmerie. Son audition a été l'occasion d'une rencontre, dans cette salle d'audience : entre la famille biologique et la famille de coeur de la victime. Michel Voltz n'avait ni femme ni enfant. La seule partie civile est son neveu, installé en Suisse, qui ne parle pas un mot de français mais qui est présent depuis le début de l'enquête, et qui assiste à chaque instant de l'audience. Alors quand Bernadette s'avance à la barre, elle appuie son regard plein d'empathie sur cet homme, la seule famille de Michel.

Bernadette et son mari ont connu la victime trois ans avant sa mort, quand il s'est installé dans la maison mitoyenne à la leur. Ils ont très rapidement sympathisé, et déjeunaient tous les dimanches ensemble, après la messe. Ils se rendaient régulièrement de petits services. Lors d'un séjour à l'hôpital, M. Voltz avait même désigné son voisin comme personne de confiance, car "il nous a dit qu'il n'avait personne d'autre".

Quand Michel disparait du jour au lendemain, en juillet 2020, alors qu'il avait l'habitude de toujours les prévenir de ses absences, l'angoisse monte : Bernadette craint que l'octogénaire n'ait fait un malaise dans sa maison... Elle finit par appeler les gendarmes. Mais aucune trace de lui.

Alors quand ce couple, inconnu de tous, débarque le lendemain chez elle et raconte une improbable histoire de covid soigné en Allemagne, Bernadette n'y croit pas. "Il veut partir en Ehpad et nous confie sa maison", assure le mari. "Il ne reviendra jamais", ajoute sa femme... "Michel, on le connait mieux que vous, c'est le parrain de nos enfants !" L'enquête des gendarmes a pourtant montré qu'il n'y avait eu aucun contact entre les accusés, qui avaient acheté l'ancien appartement de M. Voltz en viager à L'Hôpital, et la victime, toute l'année précédant son meurtre, y compris pendant et après le confinement du printemps 2020.

Quatre mois plus tard, le corps est découvert, enterré, carbonisé. "Mourir de cette manière, son agonie, les scellés sur sa maison... Il ne méritait pas ça. C'est là que j'ai vraiment compris que je ne le reverrais plus, et j'ai pleuré, pour la première fois".

Verdict attendu vendredi soir

Les parents et le frère de l'accusée, impliqués dans la bagarre de la veille , ont finalement pu être entendus mercredi soir. Le père et la mère, bras en bandoulière, souffrent chacun d'une fracture. Le frère et la belle-soeur de l'accusé, autres protagonistes de la bagarre, seront entendus ce jeudi, ainsi que les experts psychiatres, et les accusés seront interrogés sur les faits. Le verdict est attendu vendredi soir. Les accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.