Assassinat de Montferrier-sur-Lez : l'accusé incapable "d'expliquer l'inexplicable"

À regarder les photos de cette grande villa, sur une belle propriété, difficile d'imaginer qu'elle a été le théâtre d'un tel crime. Un crime pour lequel Patrick Goussé, 60 ans, est jugé depuis lundi par la cour d'assises de l'Hérault : l'assassinat de Montferrier-sur-Lez, en avril 2018, de Pascal Bilger, l'ex-mari de sa compagne. Le médecin-conseil à la CPAM de 52 ans, a été tué de 23 coups de couteau, chez lui, pendant son sommeil.

Un crime préparé de longue date

Patrick Goussé a mûri ce projet pendant plus d'un an. Après une première tentative avortée en janvier 2018, il passe à l'acte trois mois plus tard, dans la nuit du 19 au 20 avril. Pour cela, il vole les clefs de la porte d'entrée de la maison, aiguise son couteau, s'affuble d'une tenue noire style "commando" et, pour amadouer le chien, prend soin d'emmener des biscuits.

"Je n'avais aucune haine. Il n'est pas interdit de penser que j'avais une certaine rage"- Patrick Goussé

Alors que Pascal Bilger dort d'un sommeil profond, son but dit-il était d'être rapide et efficace. Dans son souvenir, la scène dure quelques dizaines de secondes. Quand les enquêteurs lui ont fait remarqué qu'il avait porté 23 coups, il est tombé des nues, "je me suis effrayé moi-même". Sur le choix de l'arme, un couteau ramené du Japon, Patrick Goussé reconnait qu'il voulait "un contact avec Pascal Bilger". Hors de question pour lui de tuer avec une arme à feu, "c'est méprisant, c'est un manque d'engagement".

Un gendarme choqué par la violence du geste

Le directeur d'enquête qui s'est présenté mercredi à barre n'a rien d'un gendarme débutant. Et pourtant. "En 32 ans de services, j'ai rarement vu une scène avec autant de violence". Il se rappelle le choc qu'il a eu au moment où il est entré dans la chambre de l'horreur. Pascal Bilger, égorgé, avait perdu tellement de sang que cela avait traversé son matelas.

"Pour moi, cette enquête a montré qu'un être humain pouvait être détestable"- Le directeur d'enquête

Avant de s'introduire dans la chambre, Patrick Goussé raconte qu'il s'est préparé mentalement, qu'il s'est concentré, "pour avoir le courage d'aller jusqu'au bout". Avant d'en repartir, il reste de très longues minutes près du corps, "j'avais la crainte que ça n'ait pas fonctionné. C'est terrible, mais c'est la réalité".

Le comble de la lâcheté, selon une avocate

Me Christol, avocate de la partie civile, le provoque alors, lui, l'ancien militaire, censé être "brave et courageux", comment a-t-il pu "égorger un homme qui dort ? Le comble de la lâcheté". "Je suis là pour expliquer l'inexplicable. Si j'avais les réponses, je vous les donnerais. Je ne les ai pas."

Quelques heures après être passé à l'acte Patrick Goussé se rend à la gendarmerie de Clapiers avec une lettre d'aveu et l'arme du crime, avec laquelle il s'est donné plusieurs coups pour en finir, selon lui.

La victime n'était pas seule dans la villa

Quand les gendarmes arrivent chez Pascal Bilger, juste en face de sa chambre, ils tombent nez à nez avec un artisan en train de peindre, écouteurs dans les oreilles. C'est son patron qui l'avait déposé ce matin-là, il ne s'était rendu compte de rien.

Pire, en continuant d'inspecter les lieux, ils trouvent une des filles de la victime, qui dort paisiblement. De sa chambre, elle n'a rien entendu. Ils ont dû la réveiller et lui apprendre la terrible nouvelle.

Aujourd'hui il regrette

Le mobile ? Alors que Pascal Bilger essayait de renouer avec son ex-femme, Patrick Goussé explique qu'il a voulu débarrasser sa compagne, d'un homme qui, à ses yeux, la harcelait et la faisait souffrir depuis des années. "J'ai résolu le problème de ma femme en supprimant le problème".

Il se trouve qu'à cette période l'accusé était en situation d'échec, professionnel, sentimental et familial.

Avant ce procès, Patrick Goussé a toujours revendiqué son geste. Aujourd'hui il soutient qu'il le regrette. "Mon sort n'est pas enviable mais ce n'est pas le pire. Le pire est là" dit-il en montrant le banc des parties civiles.