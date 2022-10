Assassinat de Patricia Pasquion à Valence : une plainte contre Pôle Emploi pour homicide involontaire

Les soeurs de Patricia Pasquion ont porté plainte en septembre contre Pôle Emploi pour "homicide involontaire". Leur avocat, Me Gerbi, a attendu la fin de l'instruction pour assassinats et tentative d'assassinat contre Gabriel Fortin avant d'entamer cette nouvelle procédure : "les soeurs avaient exprimé devant le juge d'instruction, dès leur audition, leur pressentiment que Pôle Emploi n'avait pas tout fait pour assurer la sécurité de Patricia. Et nous sommes passés, à la fin de cette instruction, du pressentiment à la conviction. L'instruction a permis de relever les différents incidents et agressions dont a été victime Patricia Pasquion dans les derniers temps de ses fonctions. Mai 2018, elle reçoit un ordinateur à la figure. En décembre 2009, il y a une intrusion dans son bureau. En juillet et décembre 2020, il y a des dégradations de véhicules. En octobre 2020, il y a des menaces de mort."

Des incidents que Patricia Pasquion n'a pas remontés systématiquement à sa direction, découragée par l'absence de réponse : "elle n'a pas tout fait remonter, puisque elle a considéré, devant le nombre d'incivilités ou d'agressions dont elle a pu être victime, qu'en réalité faire des déclarations à son employeur ne servait à rien si ces déclarations n'étaient pas suivies d'effets concrets" précise l'avocat de ses soeurs.

"Pas de gardien, pas de portique de sécurité, pas de bouton d'alerte"

Pour Me Hervé Gerbi, l'absence de dispositif de sécurité a facilité le passage à l'acte de Gabriel Fortin : "il savait qu'il pouvait rentrer avec facilité parce qu'il n'y a pas de gardien, parce qu'il n'y a pas de portique de sécurité qui permet éventuellement de signaler l'entrée d'une arme. Parce qu'il n'y a pas de bouton d'alerte pour les agents d'accueil et parce qu'on a une salariée qui est finalement acculée, il n'y a pas d'échappatoire dans son bureau. Et la plainte qui est déposée pour homicide involontaire sur le fondement de l'article 221.6 du code pénal, elle vise effectivement à mettre en évidence tous les manquements de Pôle emploi en termes de sécurité et qui ont facilité le passage à l'acte de Gabriel Fortin. Mais cette plainte n'enlève rien à la responsabilité de Gabriel Fortin, qui était extrêmement déterminé."

Cette plainte contre Pôle Emploi est dans les mains du Procureur de la République de Valence depuis le 20 septembre. Le procès de Gabriel Fortin lui devrait se tenir dans le courant de l'année 2023. Il est resté silencieux depuis son arrestation et n'a pas pris part aux reconstitutions .