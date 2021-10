Assassinat de Plancher-Bas : tué pour 200.000 euros de cryptomonnaies ?

La victime est-elle tombée dans un guet-apens tendu par ses proches ? L'enquête sur l'assassinat d'un jeune homme de 19 ans le 18 août 2021 à Plancher-Bas (Haute-Saône) avance, et l'affaire prend une tournure de plus en plus complexe et cruelle. Le corps de cet étudiant en école d'ingénieur, originaire de Tours, avait été retrouvé dans un étang, transpercé d'une vingtaine de coups de couteau. Deux nouveaux suspects viennent d'être mis en examen, et les investigations s'orientent vers un crime crapuleux.

Deux nouvelles mises en examen

Ce vendredi, lors d'un point d'étape sur l'avancée des investigations, le parquet de Besançon a annoncé deux nouvelles arrestations. Il s'agit du frère jumeau du compagnon (32 ans) de la victime, et de la femme (29 ans) de ce frère. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat et ont été placé en détention provisoire. Le couple nie être à l'initiative de la mort de l'étudiant, mais reconnait avoir été au courant du projet criminel, sans l'avoir dénoncé.

Cinq suspects au total

Rapidement après la découverte du corps, trois personnes avaient été mises en examen pour assassinat. Il s'agit du compagnon de l'étudiant et de deux hommes hébergés par le couple, âgés de 18 et 23 ans. Ces trois premiers suspects ont avoué avoir joué un rôle dans le meurtre, tout en se rejetant la responsabilité des faits.

Au total, cinq personnes sont poursuivies, avec chacune une version différente. Mais tous assument le même projet : récupérer une importante somme d'argent.

Tué pour lui subtiliser ses cryptomonnaies ?

L'étudiant tourangeau possédait près de 200.000 euros en cryptomonnaies. Il était venu en Franche-Comté pour séjourner chez son compagnon.

Trois éléments intriguent les enquêteurs du pôle criminel de Besançon, qui a récupéré le dossier après que le parquet de Vesoul se soit dessaisi. D'abord, quelques jours avant les faits, la femme du jumeau du compagnon avait ouvert un compte bancaire.

Ensuite, la veille du crime, la victime était allée déposer plainte pour une violente agression. Enfin, le jour même de sa mort, l'étudiant est allé déjeuner chez le couple, où il aurait été drogué, avant d'être emmené à l'étang route d'Auxelle, frappé à coups de couteau, puis jeté à l'eau.

Le couple n'était pas sur les lieux de l'assassinat, mais il est dénoncé comme étant commanditaire du crime par deux des trois suspects principaux.