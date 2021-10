Assassinat de Samuel Paty : depuis Marciac dans le Gers, sa sœur s'exprime pour la première fois

Samedi 16 octobre 2020. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans Saint-Honorine, dans les Yvelines, est assassiné pour avoir osé montrer des caricatures du prophète dans son cours d'Education Morale et Civique. L'affaire avait ému toute la France et le portrait de Samuel Paty enseignant, exposé lors de l'hommage national qui s'est déroulé à la Sorbonne, a marqué les esprits.

À cette date, Gaëlle Paty la sœur de Samuel, n'est installée que depuis quelques mois à Marciac dans le Gers. Avec son compagnon, membre du conseil d'administration du célèbre festival Jazz in Marciac, elle a monté une librairie, "La Chouette qui lit", dans le centre du village de 1.200 habitants. Elle s'est longuement exprimé dans les colonnes de nos collègues du journal La Croix.

Dans cette interview, Gaëlle Paty raconte comment elle a vécu le drame, depuis Marciac. La mort de son frère, elle l'a apprise par une alerte sur son téléphone : "Oui, nous avons tout appris par la presse, y compris sa mort (...) Le 16 octobre 2020, lorsque nous lisons le nom de Samuel dans un article du Parisien, personne ne nous a encore appelés". Ex-enseignante dans un quartier difficile de Grenoble, la sœur du prof de Conflans rend surtout hommage à son frère : "C'était un peu intellectuel, mon frère, il l'a toujours été (...) Cela lui tenait à cœur de faire réfléchir ses élèves". Dans cette interview de La Croix, elle livre aussi des détails sur les mois qui ont précédé le cours, des détails qui montrent que Samuel Paty avait longuement réfléchi, il avait hésité même, avant de montrer ces caricatures. En vacances chez leurs parents dans l'Allier, il avait échangé sur cet EMC (Education Morale et Civique) avec sa mère. "Il cherchait le meilleur moyen, explique la sœur, de faire réfléchir".

Un présence à Marciac restée jusque là discrète

Nous avons sollicité Gaëlle Paty pour une interview. Elle nous a fait savoir qu'elle se contentera de l'échange avec le journal La Croix. Le maire de Marciac, Jean-Louis Guilhaumon, également président directeur du festival, évoque un couple très impliqué dans la vie du village et du festival. Il explique aussi avoir joué son rôle, depuis un an, en respectant la volonté de la famille Paty de rester discrète.

Dans cette interview à La Croix, Gaëlle Paty, arrivée de Grenoble quelques mois avant le drame, raconte son intégration au village et surtout la solidarité des habitants. Vivre et traverser cette épreuve dans le Gers, cela l'a aidé explique-t-elle : "Pendant que nous étions à Paris, les clients de la librairie ont rempli notre boîte aux lettres de petits mots. Et quand on a rouvert, les gens nous amenaient des fruits de leurs jardins. Je me souviendrai toujours de cette vieille dame de Marciac. Je ne l'avais jamais vue. Elle est entrée dans la librairie. Elle m'a tendu un paquet de gâteaux achetés dans la boulangerie en face et puis elle est partie en courant".

Une solidarité et une générosité des Marciacais qui fait écho aussi à leur discrétion. Jusqu'à cette interview, l'information de la présence de la sœur de Samuel Paty dans la commune n'avait pas transpiré. Avec son compagnon ils habitent dans le petit village de Bassoues, à 15 kms au nord de Marciac.

Sur Facebook, Gaëlle Paty invite tout le monde à faire un geste ce samedi à l'occasion du premier anniversaire de la mort de son frère. Elle appelle les citoyens à allumer une bougie, à la poser sur la terrasse, sur le balcon, ou à la fenêtre.

