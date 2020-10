Assassinat de Samuel Paty : la réaction des présidents de régions

L’association des régions de France va faire publier et distribuer aux lycéens un livre avec les plus célèbres caricatures parues dans la presse française.

L'association des régions de France va faire publier et distribuer aux lycéens un livre avec les plus célèbres caricatures religieuses et politiques parues dans la presse régionale et nationale suite à l'assassinat de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire géographie décapité vendredi dernier pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet dans le cadre de l'enseignement de la liberté d'expression durant son cours d'histoire géographie.

Le président de l'association, Renaud Muselier, l'a annoncé ce lundi lors du congrès de Saint-Ouen en banlieue parisienne. « Nous allons demander à un collège d’historiens d’y remettre en perspective le droit à la caricature dans l’histoire politique de notre pays…Le fait que coexistent depuis longtemps des caricatures politiques et de toutes les religions est _la preuve la plus vivante de la laïcité de notre République_…Par ce geste nous voulons témoigner de notre engagement à défendre les valeurs de la République et le droit fondamental de chacune et chacun de nos concitoyens à vivre en paix et dans la liberté. »

Renaud Muselier Copier

"Un geste symbolique"

Un geste apprécié en Corse notamment par le syndicat SNES-FSU éducation même si son secrétaire académique en Corse-du-Sud, Jean-Marc Pupponi, explique déjà posséder les outils nécessaires dans les manuels actuels : « C’est un geste important dans le contexte actuel, de solidarité mais avant tout symbolique puisque les outils on les a déjà. Les enseignants d’Histoire-Géographie ou de Philosophie par exemple sont habitués à travailler sur la caricature. Vous prenez les manuels d’Histoire il y a des exemples dans chaque leçon, sur le nazisme par exemple on montre des caricatures antisémites ou anti-bolchéviques. Ce sont des outils dont on se sert pour essayer de faire comprendre le discours de haine. »

Jean-Marc Pupponi Copier

"Une réaction salutaire"

L'Associu di i Parenti Corsi, l'APC, réagit également à l'initiative des présidents de régions. Une annonce saluée également par l'Associu di i Parenti Corsi qui évoque pour sa part une bataille idéologique nécessaire : « _Quand un enseignant est tué parce qu’il a enseigné c’est suffisamment grave pour qu’il y ait une réaction de toute la société_…L’investissement de tous doit combattre ce problème qui a de multiples facettes…Ce n’est pas ça qui va résoudre le problème mais cela fait partie des pierres qui peuvent apporter une solution et en tout cas amènent une réaction salutaire. »