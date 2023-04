Assassinat de Samuel Paty : le parquet antiterroriste demande que 14 personnes soient jugées

L'assassinat du professeur Samuel Paty qui avait sidéré la France et le monde, pourrait bientôt faire l'objet de deux procès : le parquet national antiterroriste (Pnat) a requis ce vendredi les assises pour huit majeurs, dont deux accusés de complicité, et le tribunal pour enfants pour six collégiens. Il appartient désormais aux juges d'instruction antiterroristes de prendre une décision sur un renvoi en procès de ces personnes.

Le 16 octobre 2020 , le professeur d'histoire-géographie de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d'origine tchétchène. L'homme de 18 ans, radicalisé, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.

Si l'assaillant a été abattu par les policiers peu après son acte, des proches, des internautes ou encore des collégiens impliqués pourraient être prochainement jugés : "Bien qu'exécuté par le seul Abdoullakh Anzorov, ce crime est en effet la résultante d'une succession de comportements pénalement incriminables", ont écrit deux magistrates du parquet antiterroriste au terme de 541 pages de réquisitions dont l'AFP a eu connaissance.

Deux proches d'Anzorov accusés de complicité

Le Pnat demande un procès aux assises et que soit retenue l'infraction la plus grave, complicité d'assassinat terroriste, seulement pour deux amis de l'assaillant : Naïm Boudaoud, Français de 21 ans, et Azim Epsirkhanov, Russe de 22 ans, v qui habitaient Évreux comme lui. Ils encourent la perpétuité.

Ils sont soupçonnés de l'avoir accompagné acheter un couteau et des pistolets à billes. Naïm Boudaoud l'a également conduit jusqu'au collège de région parisienne. Le Pnat demande aussi les assises pour association de malfaiteurs terroriste criminelle pour un autre ami d'Anzorov, Yusuf Cinar, Franco-Turc de 20 ans.

Trois individus soupçonnés d'avoir influencé Anzorov

La polémique sur les caricatures est née du mensonge d'une collégienne scolarisée dans le collège de Samuel Paty et menacée d'exclusion pour indiscipline : elle avait rapporté à ses parents que le professeur d'histoire-géographie avait montré des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours, début octobre, sur la laïcité et l'avait accusé d'avoir demandé aux collégiens musulmans de se signaler. En réalité, elle n'avait pas assisté à ce cours. Pour cette adolescente de 15 ans, le Pnat demande un procès devant le tribunal pour enfants pour dénonciation calomnieuse.

Son père, Brahim Chnina, Marocain de 51 ans, avait alors lancé une virulente campagne sur les réseaux sociaux avec le soutien du sulfureux militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, Franco-marocain de 63 ans.

Fiché S, Abdelhakim Sefrioui, est décrit par la police comme "inscrit dans la mouvance islamiste radicale depuis son arrivée sur le territoire national en 1982". Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux cinq jours avant l'assassinat, il qualifiait sans le nommer Samuel Paty de "voyou" et invitait d'autres parents à se mobiliser pour obtenir son exclusion. L'enquête n'a pas permis de prouver qu'Anzorov avait vu la vidéo de Sefrioui, qui a contesté pendant l'instruction sa mise en examen pour complicité d'assassinat terroriste, comme Brahim Chnina.

Le Pnat demande finalement leur comparution aux assises pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Des internautes également visés

Priscilla Mangel, Nîmoise de 34 ans convertie à l'islam, est aussi soupçonnée d'avoir influencé l'assaillant : les enquêteurs pensent que c'est par l'une de ses publications sur Twitter qu'Anzorov a vu pour la première fois la vidéo de Brahim Chnina. Le jeune homme contacte alors cette femme et échange avec elle plusieurs messages.

Selon les enquêteurs, cette femme au pseudonyme de "Cicatrice sucrée" a eu plusieurs contacts dans la mouvance islamiste radicale, qu'elle assure ne pas connaître pour la plupart. Le ministère public demande qu'elle comparaisse aux assises pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Les assises sont également demandées pour un Russe d'origine tchétchène de 21 ans et un Français de 18 ans à l'époque des faits, soupçonnés d'avoir encouragé la radicalisation d'Anzorov notamment sur des groupes Snapchat.

"Aide décisive" de cinq collégiens, selon le Pnat

Outre la fille de Brahim Chnina, le parquet demande un procès devant le tribunal pour enfants pour cinq autres collégiens, âgés de 13 à 15 ans lors des faits, pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées, un délit. Ils sont soupçonnés d'avoir désigné le professeur à son meurtrier, qui les avait abordés près du collège. Il avait donné de l'argent à deux d'entre eux.

Selon le Pnat, ils ont joué un rôle fondamental dans l'assassinat de Samuel Paty : "L'enquête a permis de formellement établir (leur) aide décisive apportée à Abdoullakh Anzorov dans la finalisation de son projet mortifère" en lui désignant l'enseignant, selon les réquisitions du Pnat. Néanmoins, le ministère public a estimé au terme de l'information judiciaire que les mineurs n'avaient pas conscience qu'Anzorov allait assassiner Samuel Paty et que son acte s'inscrivait dans un projet terroriste. Et aucun n'a vu les armes de l'assaillant. En revanche, ils avaient compris que le Tchétchène voulait "a minima" agresser l'enseignant, selon le réquisitoire.

