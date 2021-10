Samuel Paty : "prendre conscience qu'on peut ne pas rentrer parce qu'on a fait cours" un prof azuréen

Un an après l'attentat contre Samuel Paty, des commémorations organisées ce vendredi dans les écoles, collèges, lycées. Un prof azuréen témoigne sur France Bleu Azur ce vendredi et s'inquiète du respect de ce moment.

Un an après l'assassinat de Samuel Paty des hommages vont être organisés aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées avec une minute de silence

Il y a un an Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie était décapité, le 16 octobre 2020, par un terroriste islamiste à proximité de son collège dans les Yvelines. Le pays s’apprête à honorer la mémoire de l’enseignant. L'Education nationale prévoit ce vendredi un temps d'échanges entre les enseignants et les élèves. Un hommage est organisé devant le rectorat de Nice, ce vendredi midi, avec des collégiens, des professeurs et le préfet des Alpes-Maritimes. A 19 heures, les professeurs et personnels de l'éducation sont appelés à se rassembler (à l'appelle de tous les syndicats) Place Garibaldi à Nice, sans banderole. Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression et avait proposé à ceux qui ne souhaitaient pas les voir de fermer les yeux ou de sortir quelques secondes.

"La violence qu'on a pris c'est aussi en temps que père, que mari, c'est dur, une femme doit expliquer à sa fille : papa ne rentre pas car il a fait cours"

L'enseignant a dû gérer ça avec sa famille. Et ensuite la question "comment aborder ces questions de laïcité à l'école". Lui ne ce censure pas mais il affirme que certains de ses collègues ont connu des comportements déviants.

"Lors d'hommage le non respect de minute de silence"

Ce professeur a lancé un prix "Samuel Paty" pour encourager les élèves à présenter un élément qui aborde la question "sommes-nous libre de nous exprimer ?" sous forme de BD ou de vidéo par exemple.