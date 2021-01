Assassinat de Samuel Paty : un jeune Rouennais d'une vingtaine d'années interpellé

Un Rouennais d'une vingtaine d'années a été interpellé ce mardi matin, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d’histoire-géo tué le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines par Abdoullakh Anzorov, un réfugié Tchétchène habitant à Evreux. Samuel Paty avait été assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves au collège.

à lire aussi Assassinat de Samuel Paty : sept hommes interpellés dans plusieurs régions françaises

Une nouvelle vague d'interpellations a donc eu lieu ce mardi dans l’entourage du terroriste, 7 hommes âgés de 17 à 21 ans ont été interpellés à Lyon, Toulouse, Besançon, en Seine-et-Marne, dans le Maine-et-Loire et Rouen, ils connaissaient Abdoullakh Anzorov et parlaient avec lui "sur différents groupes de discussion" via des messageries sur Internet. Certains sont d’origine Tchétchène comme le tueur, d’autres non.

à lire aussi Attentat de Conflans : trois amis du tueur à Évreux présentés à un juge antiterroriste

Ce n'est pas la première interpellation dans l'entourage du terroriste en Seine-Maritime et dans l'Eure, trois amis du terroriste à Evreux ont notamment été arrêtés et mis en examen en octobre, un jeune de 19 ans qui l'aurait accompagné la veille de l'assassinat pour acheter un couteau dans une coutellerie de Rouen, un autre jeune de 18 ans qui l'avait emmené en voiture près du collège de Conflans-Sainte-Honorine, et un troisième ami avec qui il partageait semble-t-il la même idéologie radicale.

Il y a un mois cinq autres jeunes tchétchènes avaient également été arrêtés, notamment en Seine-Maritime, ils ont depuis été libérés sans poursuites à ce stade. Mais en tout, quatorze personnes ont été mises en examen dans cette affaire et notamment six collégiens.