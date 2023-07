Assassinat de Samuel Paty : un juge d'instruction enquête sur d'éventuels manquements de l'administration

L'État a-t-il failli dans sa mission avant l'assassinat de Samuel Paty ? Les investigations sur d'éventuels manquements de l'administration dans la protection du professeur, assassiné le 16 octobre 2020 aux abords de son collège à Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines, ont été confiées à un juge d'instruction, a annoncé l'avocate de la famille de Samuel Paty, Virginie Le Roy, sur franceinfo ce vendredi.

"Un juge d'instruction a été désigné, donc il va poursuivre les investigations qui sont en cours depuis un an sous une enquête préliminaire", a-t-elle précisé. En avril 2022, la famille de l'enseignant a déposé une plainte visant "plusieurs agents du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Éducation nationale". Une plainte pour "non-assistance à personne en péril" et "non-empêchement de crime".

Pour l'avocate de la famille, la mort de Samuel Paty aurait pu être évitée

Les investigations vont se poursuivre "pour que l'on sache qui a fait quoi et qui n'a pas fait surtout", a précisé l'avocate, rappelant que le professeur d'histoire-géographie était "menacé". Maître Virginie Leroy a pointé la responsabilité "des services de polices, de la DGSI (Direction générale de la Sécurité intérieure) et de l'académie de Versailles". L'avocate s'est dite "convaincue", "intimement persuadée" que la mort de Samuel Paty aurait pu être évitée.

Une commission d'enquête au Sénat

Le Sénat a voté mi-juin la création d'une commission d'enquête en réponse à la demande d'une partie de la famille de l'enseignant, qui a souhaité que puissent être établies "les failles" qui ont conduit à son assassinat en octobre 2020 par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène qui reprochait au professeur d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.